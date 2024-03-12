DSCC：最快第１季 華為將取代三星成「折疊手機之王」

自2019年發布Galaxy Fold並於隔年推出Z Flip以來，三星一直是「折疊手機之王」。但市場調查機構DSCC預計本季將有一個「新王」取代三星，而且它也是最早發布折疊手機的公司之一，那就是華為。

回顧2023年第4季，從10月初到12月底，折疊手機的出貨量為420萬支，年增33%，刷新歷年第4季出貨量紀錄。

細分到品牌方面，儘管Z Fold 5和Z Flip 5出貨量低於預期，但三星繼續引領折疊手機市場。在此期間，華為及榮耀的市佔有所上升。

細分到機型方面，2023年第4季共有23款折疊手機出貨，在全球最暢銷的10 款折疊手機中，三星佔據4款、榮耀和 OPPO各2款，華為和小米各1款。

該榜單中，三星Z Flip 5仍是最暢銷機型，其次是華為Mate X4。其餘前五名包括榮耀Magic Vs2、三星Z Fold 5和OPPO Find N3 Flip。

展望2024年，DSCC認為，三星依然是折疊行業的龍頭老大，但這種優勢不再明顯。由於三星的空窗期，華為將憑藉著Mate X5和Pocket2兩款折疊手機，在2024年第1季或者第2季超過三星，這也是三星在折疊市場首次被超越。

在華為的強勁表現下，2024年第1季可折疊手機市場年增105%。不過，DSCC預計三星將在 2024 年下半年重新奪回領導地位，並在2024年全年以較大優勢領先華為。

DSCC 預計2024年第1季將有25 款不同的可折疊機型出貨，2024 年全年將有27款不同的可折疊機型出貨。

因此華為和榮耀今年將提高在折疊手機市場的市占。小折疊手機今年在折疊市場的整體市占預計將增加，華為今年預計將推出兩款新的小折疊手機，榮耀、摩托羅拉和三星預計將推出更新型號。