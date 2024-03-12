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勤凱去年每股純益3.9元 年增27% 擬配息2.7元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙（左）及副董事長莊淑媛，看好本季及今年營運表現。圖/聯合報系資料照片
勤凱董事長曾聰乙（左）及副董事長莊淑媛，看好本季及今年營運表現。圖/聯合報系資料照片

導電漿大廠勤凱〈4760〉今日舉行董事會通過2023年財報，全年營收10.5億元，年增13%，每股純益3.9元，年增27%。因獲利年增率大於營收增幅，董事會決議發放現金股利2.7元，其中包含2.1元現金與0.6元資本公積，整體配息率約為七成，與過去五年相當。

勤凱同時公告董事會通過私募案。董事長曾聰乙表示，主要為因應公司未來發展，共同研究開發新領域產品之應用，擬於不超過普通股3,500張的額度內，以私募方式辦理現增，應募人則以策略性投資人為限。

檢視上季財報，營收2.2億元，年增36%。毛利率21%，年增三個百分點。每股純益0.67元，雖有小幅匯損，但上季獲利年增4.6倍。展望本季，累計前兩個月營收年增率為30.6%，整體看來首季營運不淡，可望較上季成長。

公司耕耘新客戶近期傳出好消息，目前已送樣三項產品給日系被動元件大廠，若獲得採用，將是公司發展的重要里程碑。此外，中系兩個新客戶陸續開始下單，後續值得期待。

每股純益 營收 財報

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