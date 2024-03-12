聯發科百名員工利用志工假 在植樹節種下家庭日路跑捐贈的樹苗

今天是植樹節，聯發科百名員工善用公司提供的志工假，親手在竹北新月沙灣海岸林地種下其中的660棵樹苗，以實際行動愛地球。另外1,340棵樹苗聯發科技也已委託慈心基金會護樹團隊分別種在竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸，並持續養護照料三年，直到樹苗可穩定自行生長。

去年聯發科家庭日Run for Future永續路跑中，參與永續路跑的員工及家人將跑出的每26公里換成貢獻環境永續的綠樹，合計共捐出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會。

竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸因海岸線的開發，海岸線持續推縮中。本次栽種在新月沙灣的是林投、黃槿、木麻黃三種台灣常見防風林樹種，具備抗風耐鹽的特性，可望達到海岸線固砂功效，延緩海岸線退縮。

聯發科技今年將志工假延展為每年兩天，全球辦公室皆適用；希望鼓勵同仁認真工作之餘，透過多元志工方式回饋社會，在環境、社會公益、教育等面向，都能發揮更多正面力量，將每個行動連結成廣大的影響力。

聯發科技在2022年宣布減碳路徑，積極推進淨零時程，預計2030年達到上下游溫室氣體排放量相較於2020年減少25%，邁向2050年溫室氣體淨零排放目標。除了採購綠電、自建太陽能發電外，像這樣的植樹活動，也是聯發科技為環境永續及後代打造更好未來的一步。