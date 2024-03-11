2023年智慧手機全球產量達11.66億支！蘋果「這系列」賣最好

據研調機構集邦（TrendForce）研究顯示，全球智慧型手機產量在2023年第三季終結連續8個季度的年衰退，至第四季品牌進行年末衝刺以鞏固市占率，帶動去年第四季智慧型手機產量年增12.1%，約3.37億支，而2023全年產量約11.66億支，年減2.1%。

展望2024年，與2023年相較雖不復見通路庫存的壓力，但由於市場復甦情況仍待觀察，產業發展則聚焦AI應用，透過處理器大廠及品牌端的合作將加速AI賦能的智慧型手機逐步普及。

因應年末消費旺季及鞏固市占率，品牌均加大生產目標

受惠於新機iPhone 15系列發表，蘋果（Apple）第四季產量季增58.6%，約7,850萬支，位居第一名；全年產量2.23億支，年減4.2%。由於蘋果與華為在中國大陸內需高階客群市場重疊，面對華為捲土重來，未來在中國大陸的銷售市場將面臨極大挑戰。

三星（Samsung）第四季介於旗艦機的銷售過渡期，故產量季減11%，約5,350萬支，排名第二；全年產量2.29億支，年減11.3%。值得注意的是，三星智慧型手機去年的市占率也下滑至19.6%，儘管蟬聯市占首位，但與第二名的蘋果（Apple）的差距縮小至僅剩0.5%。

小米Xiaomi（含Xiaomi, Redmi, POCO）第四季產量約4,310萬支，季增0.7%，位居第三；全年產量1.47億支，年減6.1%。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第四季產量約4,000萬支，季增3.4%，位居第四，全年產量1.39億支，年減4.1%。

Vivo（含Vivo, iQoo）第四季產量約2,550萬支，季增4.1%，位居第六，全年產量9,350萬支，年減2.9%。中國大陸作為全球最大的消費市場，如今面臨消費力低迷的挑戰，加上華為復甦後積極搶食中國大陸的市占率，對於高度仰賴中國大陸市場的智慧型手機品牌而言，將面臨更嚴苛的市場競爭。

Transsion躋身全球第五，插旗印度、南美