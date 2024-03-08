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AI三巨頭黃仁勳、蘇姿丰、基辛格 6月來台

聯合報／ 記者蘇嘉維簡永祥／台北報導

二○二四年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於六月登場，除了先前已經對外宣布將參加COMPUTEX的輝達執行長黃仁勳及擔任主講者的超微董事長暨執行長蘇姿丰外，主辦單位外貿協會也邀請到英特爾執行長基辛格發表主題演講，預期本次演說將會聚焦在AI PC世代的新面貌，這也將是首次出現主導全球AI發展的三巨頭齊聚COMPUTEX，凸顯台灣成為全球推AI發展的重要推手。

外貿協會昨天宣布邀請基辛格於六月四日在今年度COMPUTEX活動發表主題演講。呼應今年COMPUTEX的AI主題，基辛格將展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品，將AI融入到各類平台、安全解決方案和開放式生態系當中，讓創新技術得以普及，實現AI無所不在。

基辛格將於活動中介紹英特爾AI解決方案如何在資料中心、雲端以及全球的網路和邊緣應用中開啟新的可能，以及引領AI PC時代的到來，從而轉變未來的生產力和創造力。

本屆COMPUTEX將於六月四日至七日於南港展覽館一、二館舉行，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，可望吸引一千五百家參展商、展出四千五百個攤位。

六月 外貿協會 英特爾

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