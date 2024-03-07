鴻騰精密8億美元永續聯貸案 北富銀主辦7日完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦鴻海（2317）科技集團旗下連接器事業體鴻騰精密科技股份有限公司8億美元永續連結聯貸案，7日正式完成簽約。

北富銀指出，本案為鴻騰成立以來首筆永續連結貸款，資金將用於支應鴻騰償還既有金融負債及充實營運週轉金，獲17家銀行熱烈參與，超額認購達227%，顯示金融同業夥伴對鴻騰穩健發展、永續經營理念的肯定與支持。

本次聯貸案由北富銀擔任管理銀行暨ESG協調行，攜手各大銀行共同成就鴻騰首筆永續連結貸款。為能充分發揮綠色金融影響力，與產業合作推動永續發展願景，本案結合鴻騰永續發展路徑，將多項ESG理念融入授信條件中，除涵蓋廢棄物零填埋認證、再生能源使用等衡量項目外，更納入國際評鑑指標「Sustainalytics ESG 評鑑」以及多元董事會成員組成等各項指標，經由獨立公正的第三方評核，提高綠色金融工具的透明度及公信力，並展現鴻騰對促進環境及公司治理可持續性所投入的努力與成果。

鴻騰為連接器產業的先驅，於全球市場中擁有卓越地位，以其穩健的供應鏈關係深耕高階消費性電子設備，近年更以本身製造技術強項作為利基點，配合母公司鴻海科技集團3+3發展策略，開拓電動車、5G AIoT 物聯網、聲學等多元前瞻應用領域產品，推進技術與應用端的業務轉型，亦持續於印度、越南擴張海外產能，展現多元化全球布局決心。

北富銀長期深耕聯貸市場，獲聯貸市場中最具公信力之國際金融媒體《IFR Asia（國際金融評論）》評選為「2023年台灣最佳聯貸主辦行」，為本屆台灣唯一獲獎金融業者。評選單位指出，在利率動盪、競爭激烈的台灣金融市場中，北富銀採取主動積極的作為，在貸款及永續融資市場中主動出擊，替客戶量身訂定貸款方案，滿足海內外客戶各類融資及金融服務需求，一舉完成多筆指標案件，出色的專業表現備受業界肯定，榮獲大獎實至名歸。

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀熟稔產業發展趨勢與脈動，積極布局永續連結貸款、綠能專案融資、國內外聯貸案等各類產品，亦於今年初協助台北市政府發行國內首檔政府永續債，提供客戶專業、具彈性的籌資架構，致力於擴大資金效益，開拓更多可能性。身為國內永續金融的領航者，北富銀將繼續善用專業豐富的實務經驗，透過優質金融服務凝聚產業共識，與國內外各大企業合力並進，共創永續未來。