元太法說會／不畏技術轉換逆風 淨利、營業利益及 EPS 均創下歷史次高

E Ink元太科技（8069）7日發布財務數字，2023年第4季合併營收為新台幣58.33億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為新台幣12.38億元，單季稅後每股盈餘（EPS） 為新台幣 1.09元。2023全年合併營收為新台幣271.2億元，合併歸屬於本公司稅後淨利為新台幣78.14億元，稅後每股盈餘為新台幣6.85元，全年營業利益、淨利、每股盈餘皆創下歷史次高。元太董事會亦通過股利政策，維持與去年相同水準，每股擬配息4.5元，配息率為66%。

2023年元太科技在推展彩色電子紙技術轉換之間拉長過渡期，導致減緩營運成長，但全年營收仍不畏逆風寫下12年來次高紀錄。從整體產業的成長趨勢觀察，對消費性應用、電子紙貨架標籤和戶外電子紙看板等領域前景樂觀看待，期待上述領域每年都能保持穩健增長。

為了因應未來營運的長期成長，元太科技仍持續投入資源於研發領域，積極提升技術、使用者體驗，與應用之永續價值。其中，Oxide TFT（氧化薄膜電晶體，Oxide Thin Film Transistors）應用於電子紙技術顯示已多年，Oxide TFT具備高元件遷移率及較優異的電器特性，應用於顯示器中，能實現電子紙更高效的換頁速度及更低的電力消耗。

Oxide TFT技術不僅適合應用在消費性電子紙閱讀器產品中，也適用在大尺寸彩色電子紙看板，讓產品具備畫面快速刷新及超省電特性。藉由電子紙顯示產品彩色化、大型化，以及速度與省電功耗的提升，元太科技的多元電子紙產品應用，包括小尺寸的電子標籤到大尺寸戶外彩色看板等，將能擁抱更多商業機會，期待電子紙不傷眼、便利、省電及低碳排等優異特性，能為永續環境持續貢獻、

元太科技自10多年前即起步，從開始參與實踐CSR到轉型ESG，全力投入於環境、社會與公司治理（Environment, Social, and Governance, ESG）面向規劃實行，累積多年的學習與持續進步，公司蟬聯道瓊永續指數（DJSI）「道瓊永續世界指數（DJSI- World）」與「道瓊永續新興市場指數（DJSI- Emerging Markets）」成分股，也連續第二年登上標準普爾全球（S&P Global）公布的《2024永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2024），並在電子、設備及零組件產業（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）分組中躋身排名全球前5%企業之列。

元太科技全球據點於去年底，已提前達成使用35%以上再生能源的目標（RE35），其中，除了美國廠區、中國大陸、日本及南韓的業務辦公室仍維持100%使用再生能源（RE100）之外，在中國大陸揚州廠區，已經使用超過50%再生能源，台灣廠區使用再生能源的比例，也較前年倍增到8%（RE8）。

同時，公司已通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）溫室氣體的近程、遠程及淨零減量目標審查驗證，目標將於2030年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年減少80%、2040年達成淨零碳排。SBTi特表彰元太科技的淨零目標為目前通過SBTi流程驗證中最具雄心的目標。

面對越來越極端的氣候衝擊，元太亦朝自然環境及生物多樣性維持方向投入努力，並承諾根據TNFD於2023年9月發布的最終版框架，開始揭露公司營運的自然相關風險及策略，並將於2024年發布第一版自然相關財務揭露報告書。積極的行動實踐，讓元太科技列入首波TNFD先行者的行列。