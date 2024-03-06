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富世達高層異動 總座因健康因素辭職

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

軸承股王富世達（6805）6日公告高層人事異動，總經理沈旻勳因個人健康因素辭任，其自然人董事身份也同步辭任，而新任者待董事會通過另行公告。

富世達近期股價頻頻飆漲，今日盤中股價最高一度來到846元，終場小漲8元，收835元，收盤價創掛牌以來新高。

富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；若以軸承產業角度來看，富世達無論是在產品線完整度，或者生產良率，都已是全球首屈一指，因此包括陸系品牌廠華為、美系品牌廠摩托羅拉都捧著訂單上門。

目前華為折疊機的軸承零組件主要供應商為兆利與富世達，隨著華為折疊機銷售日益火熱，亦帶動國內軸承雙雄業績同步走揚。

富世達 華為

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