上季NAND Flash產業營收季增24.5% 預期本季續增兩成

據TrendForce研究顯示，2023年第4季NAND Flash產業營收達114.9億美元，季增24.5%。主要受惠於終端需求因年終促銷檔期而回穩，加上零組件市場因追價而擴大訂單動能，位元出貨較去年同期旺盛。同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年的看法，且啟動策略備貨動作帶動。

展望今年第1季，在供應鏈庫存水位已大幅改善下，以及價格仍處於上漲的態勢, 客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單。因此，儘管第1季為傳統淡季，但受惠訂單規模持續放大，激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%，故TrendForce預估第1季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。

第4季營收以三星成長幅度最高，主要是伺服器、筆電與智慧型手機需求均大幅成長，即使並未完全滿足客戶訂單數量位元出貨量，但季增仍達35%，平均銷售價格季漲12%，帶動營收上升至42億美元，季增44.8%；SK集團受惠於價格大幅回升，第4季營收達24.8億美元，季增33.1%，位居第二名。

威騰電子去年第4季位元出貨量季減2%，平均售價季增10%，帶動NAND Flash部門營收來到16.7億美元，季增7%。據了解，第4季零售市場SSD受惠於價格反彈，刺激出貨大幅增長，庫存水位甚至下滑至過去四年來歷史新低；鎧俠（Kioxia）獲PC及智慧型手機客戶備貨訂單，位元出貨小幅成長，第4季營收為14.4億美元，季增8%。

由於產業在2023年面臨最嚴峻的供過於求市況，雖然上季價格攀升近一成，但美光為改善獲利，明顯減量供應，位元出貨量季跌逾10%，影響營收下滑至11.4億美元，季減1.1%。此外，據TrendForce了解，美光認為，今年NAND Flash需求位元須年增15~20%，且要加上產能持續調控，在供給位元與需求位元的平衡下，產業才能有機會出現獲利可能。