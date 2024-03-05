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創為精密下月轉上櫃掛牌 今年營運看俏

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
創為精密董事長趙書華指出，隨著工控客戶需求開始復甦，預料公司今年營運表現有望更勝去年。陳昱翔/攝影
創為精密董事長趙書華指出，隨著工控客戶需求開始復甦，預料公司今年營運表現有望更勝去年。陳昱翔/攝影

觸控模組廠創為精密（6899）5日舉辦媒體茶敘，該公司預計4月上旬將興櫃轉上櫃掛牌，董事長趙書華指出，隨著工控客戶需求開始復甦，預料公司今年營運表現有望更勝去年，展望樂觀。

創為精密創立於2000年，資本額3.85億元，總部位於基隆，主要生產基地位於基隆與汐止，聚焦市場為生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域的觸控面板產品，主要客戶包括西門子、施耐德電機、研華、台達電等。

創為精密的產品涵蓋投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等，產品面向高度整合觸控產業垂直供應鏈，具有一條龍製造優勢，且手握逾百項觸控相關專利。

創為精密在2021年至2022年的每股純益分別是6.07元、5.21元，去年前三季每股純益3.85元，獲利表現相較其他觸控同業堪稱穩健，且每年毛利率也普遍達到40%以上的高水準。

至於股東結構方面，除經營團隊外，創為精密最大法人股東為宏碁集團旗下建碁，約持股16.6%，占有一席董事席次，而趙書華過去也曾在宏碁集團任職逾十年，雙方合作關係密切。

趙書華表示，相較於其他觸控同業的毛利率大多不到10%，公司的毛利率在過去3年以來均維持在四成以上，而高毛利率主因來自能供應客戶高附加價值的觸控解決方案。

展望未來，趙書華指出，公司去年因客戶庫存較多，進行調整，影響業績表現，所幸今年訂單已開始回籠，目前也有許多項目正在進行中，從訂單狀況來看，估計下半年優於上半年、今年優於去年，期盼未來公司轉上櫃後，能持續壯大營運規模，吸納各界人才加入。

宏碁 毛利率 觸控面板

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