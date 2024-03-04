NAND Flash大廠鎧俠評估增產 群聯CEO潘健成：是好事
由於半導體市況逐漸改善，根據外電報導，前身為東芝半導體事業的NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia），正重新評估從2022年開始實施的減產措施，並提高產量。雖然外界評估此舉可能讓市況再起波瀾，但NAND Flash控制晶片暨模組大廠群聯（8299）執行長潘健成4日表示，前述消息是好事。
潘健成說，目前群聯還缺貨，去請原廠幫忙供應，如果價格合理，供貨又穩定，市場恢復秩序，對於該公司來說是好事。記憶體價格不會一直上漲，否則會阻礙被採用的意願，原廠增產可以抑制一些價格。而且畢竟低價庫存總有用完的時候，如果價格一直漲，進貨成本也會墊高，會形成壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言