NAND Flash大廠鎧俠評估增產 群聯CEO潘健成：是好事

由於半導體市況逐漸改善，根據外電報導，前身為東芝半導體事業的NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia），正重新評估從2022年開始實施的減產措施，並提高產量。雖然外界評估此舉可能讓市況再起波瀾，但NAND Flash控制晶片暨模組大廠群聯（8299）執行長潘健成4日表示，前述消息是好事。

潘健成說，目前群聯還缺貨，去請原廠幫忙供應，如果價格合理，供貨又穩定，市場恢復秩序，對於該公司來說是好事。記憶體價格不會一直上漲，否則會阻礙被採用的意願，原廠增產可以抑制一些價格。而且畢竟低價庫存總有用完的時候，如果價格一直漲，進貨成本也會墊高，會形成壓力。