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防堵詐騙！遠傳VoLTE國際語音警示 業界唯一

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

各家電信去年10月啟用國際來話語音警示，遠傳電信（4904）表示，遠傳為唯一涵蓋VoLTE來話的電信業者，上月受國家通訊傳播委員會（NCC）邀請展示，NCC副主委翁伯宗稱讚遠傳「超前部署」。根據統計，國際來話語音警示逾八成是透過VoLTE來電，顯示遠傳領先業界，提供用戶更全面的保障。

去年10月起，各家電信業者的用戶接到國際電話，都會先聽到一段語音警示「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」，但如果國際電話透過VoLTE來電，則僅有遠傳用戶才會聽語音警示。無論發話端是國際電話、國外VoLTE用戶、國外用戶來台使用VoLTE，遠傳的系統都能判斷為國際電話並播送語音提醒，降低用戶被詐騙風險。

上月NCC委員會議討論「電信事業因應3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案」，NCC表示，關閉3G語音網路是國際趨勢，有助於頻譜效率提升、減少網路維運成本、節能減碳，而NCC關注於提高VoLTE手機普及率、偏遠地區與高齡族群緊急通訊權益、方案宣導、國際來話語音警示。其中國際來話語音警示，邀請「超前部署」的電信業者向媒體展示VoLTE國際來話語音警示，遠傳即為唯一受邀的電信業者。

遠傳表示，自2018年起與刑事局共同積極打詐，全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，平均每月攔阻13.1萬通電話、21.1萬則簡訊、2,650個惡意連結；去年8月領先業界以「專屬短碼簡訊」發送遠傳官方訊息，888開頭的6碼發送號碼即為遠傳官方發送的服務與優惠訊息，提高民眾辨識度、號碼無法被模仿，大幅降低被冒名行詐的得逞機率。

遠傳去年10月對於+8869國際來話，透過結合 AI 並導入跨業者判斷來話用戶位置機制，若來話用戶位置非真實在國外予以主動阻斷；並配合111政府專屬短碼簡訊平台，對於非該平台發送的111簡碼簡訊予以阻斷。遠傳很榮幸領先業界的VoLTE國際來話語音警示被主管機關注意到，遠傳也會持續開發創新應用，導入更多防範詐騙技術，提供消費者更便利、更安全、更溫暖、更永續的行動生活圈。

NCC VoLTE 遠傳電信

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