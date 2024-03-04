光寶科獲標普永續年鑑 Top 1%最高榮譽

光寶科技（2301）再創佳績，2023年不僅連續13年入選DJSI道瓊永續指數，雙入選「世界指數」及「新興市場指數」，更在2024年的S&P Global永續年鑑中躋身電腦、周邊及辦公室電子設備產業全球TOP 1%企業。

光寶表示，公司深耕永續，ESG績效獲國際高度肯定，於摩根士丹利(MSCI) ESG rating獲評AA級，且自2014年起連續十年獲選ESG領導者指數成分股、另於ISS ESG Rating獲Prime評級、入選富時社會責任指數(FTSE4Good)新興市場指數暨「台灣永續指數」成分股、十七度獲得《天下雜誌》企業公民獎，以及獲2023年台灣企業永續獎(TCSA)永續報告類「電子資訊製造業白金獎」、單項績效類「氣候領袖獎」、「供應鏈領袖獎」與「人才發展領袖獎」等殊榮。光寶科技將持續努力，致力於為環境永續發展作出更多積極貢獻。