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AI 伺服器業績亮眼！廣達林百里笑稱「一直出貨很忙」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

2024生策年會於今（4）日正式登場，電子代工大廠廣達（2382）董事長林百里以生策會副會長的身份現身出席，面對媒體詢問AI伺服器的出貨狀況，林百里則滿臉笑容的回應，「自己最近真的很忙，都一直在忙著向全球出貨，出貨量方面都很讚！不需要擔心。」

至於媒體詢問今年市況是否會回溫？林百里則表示，目前仍在觀察，不過問題不大，希望能很快就能讓大家看到有所改善。他致詞時指出，自己發現隨著「AI人工智慧」技術的興起，將進一步對全球醫療領域發展，帶來一波巨大革命，目前學術界、醫療體系和IT產業在許多應用領域都已開始跨界合作，對此，自己仍看好5G智慧醫療領域的長期發展趨勢。

林百里指出，透過各種跨界合作，將不同領域的專業技術及龐大資源靈活運用，並透過利用最新的AI人工智慧技術，提供市場在各個應用層面充足的算力，協助全球科技領域的發展更具競爭力，透過這些創新的力量，共同開闢5G智慧醫療領域，解決實際的健康問題、醫療問題，為所有人創造一個更健康、更公平、更有智慧的未來。

林百里也向現場來賓簡單介紹與會的多位科技大老，包括華碩董事長施崇棠、及技嘉科技董事長葉培城等，他笑稱，施崇棠董事長其實是他自己的老同學，不僅獲得世界衛生組織的認可，也是一個國際公認的傑出企業家，並且作為一個知名的思想家、夢想家，他提出很多偉大的夢想，都令自己感到非常嚮往。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 林百里

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