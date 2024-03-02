泰國電子智慧製造系列展開幕 經部助PCB台廠赴泰打造韌性供應鏈

東南亞最大電路板（PCB）展覽－「泰國電子智慧製造系列展」於2024年2月29日在泰國曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）熱鬧開展。該展由台灣電路板協會（TPCA）、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）、泰國投資促進委員會（BOI）、泰國電路板協會（THPCA）等單位共同合作促成，現場匯聚超過200多家全球電路板產業鏈業者共襄盛舉。此次展覽，經濟部次長林全能受邀出席擔任貴賓，特別為台泰雙方產業合作的未來勉勵期許。

泰國擁有東南亞汽車組裝與零配件產業優勢，近年PCB與材料大廠積極在泰國布局，並陸續進駐曼谷周邊及其東部經濟走廊（EEC），逐漸形成台廠PCB海外新聚落。

為深化台泰PCB產業合作，並協助台廠在泰投資順利，產業發展署前已於2024年1月組團拜會泰國工業部工業經濟局（OIE）等相關主管機關，並就台廠所需供應鏈、人才（力）、土地廠房及穩定的水電供應等作深度討論，強化台灣PCB產業在全球供應鏈的韌性。

本次「泰國電子智慧製造系列展」，以電路板、工業自動化、智慧電子製造、智慧光電顯示、電池電力與儲能等五大展覽主題在泰國首次盛大展出，會場吸引來自台灣、美國、日本、中國大陸、印度、新加坡、波蘭等企業齊聚，成為2024年全球電子與PCB產業關注的焦點。會中林全能攜手TPCA理事長李長明、TEEMA理事長李詩欽，台灣智慧自動化與機器人協會秘書長（TAIROA）陳文貞，與泰國泰德研究院（TGI）等泰方單位，共同倡議將持續加深台泰雙邊智慧製造、人才培育及永續發展的鏈結關係。

為協助PCB台廠解決赴泰投資所遭遇之人才（力）問題，TPCA於今日特別為產業辦理人才媒合活動，泰方共有九所大學院校，計230多名學生參與，經濟部次長林全能亦受邀出席活動致詞。

活動中林全能提到台灣PCB產業歷經數十年發展，已具備完整產業鏈與產業聚落，產值更是全球第一，在國際ICT供應鏈已躍居關鍵角色；林全能也藉這個場合鼓勵在場學生，把握近年PCB台商大規模投資泰國的機會，加入PCB產業，為個人職涯發展留下一段美麗的篇章。