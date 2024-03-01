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集邦估今年首季電視面板出貨量5,580萬片 第2季將續增

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

伴隨面板廠稼動率控制得宜，今年初電視面板庫存已回至健康偏低水位。在預期漲價的心裡因素，及節慶和運動賽事的備貨拉抬，加上紅海衝突導致航運時間拉長與運價上升，自1月開始需求出現明顯回溫；TrendForce預估，第1季LCD電視面板出貨量將達5,580萬片，季增5.3%。

電視面板報價方面，受第1季適逢春節影響，面板廠為降低生產成本，加上傳統淡季，因此在2月進行較大規模的減產，導致面板供貨相對集中於1及3月，進一步帶動中小尺寸電視面板報價於1月開始反彈。

TrendForce預估，受惠於第2季電視面板報價應仍有上漲空間，使得面板廠生產意願提高，有望刺激出貨量回升至6,150萬片，季增10.5%。需求方面，4~5月將受惠618節慶促銷，以法國奧運會的備貨動能支撐，6月客戶端備貨態度恐將轉為保守，靜待終端實際的銷售狀況，所以6月也將是觀察電視面板報價變化的重要時間點。

下半年面板廠可能面臨量價保衛戰，今年上半年電視面板市場氛圍有所好轉，但全球經濟復甦緩慢，加上地緣政治風險升高，下半年電視面板旺季需求仍有不確定性。相較於IT面板市場處於供需失衡的狀態，電視面板供需已相對穩定，且屬獲利產品，對下半年面板廠營運表現極為重要。

據TrendForce了解，目前面板廠所制定的出貨目標較2023年上升6.7%，意即在產品轉為獲利後，面板廠仍希望能夠積極出貨。

值得注意的是，若下半年的需求再次遭受到全球詭譎多變的局勢衝擊，面板廠勢必要在量價之間取捨。此外，相較去年，目前供給已恢復至相對平衡的態勢，但伴隨2024年樂金顯示(LGD)廣州廠的重啟，一旦下半年電視面板需求趨緩，恐對市場供給面帶來不利價格走勢的變數。

電視面板

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