從台積電下山需多少勇氣？一票人見分紅決定等7月「大禮包」

科技業龍頭台積電的職場話題向來為人所熱議，一名網友近日在PTT以「從台積電下山需要多少勇氣？」為標題詢問大家，因為每一次在興起離職念頭時，看到分紅「又不少人腳麻了」，讓他決定再撐到7月「等一包大禮包再說」。他也討論起前輩常規勸想離職的台積電員工，「熬過這個坎，忍一下就是你的」，為何仍有那麼多人想離職？

原PO還說，PTT網友常在版上認為進台積電工作就是「祖墳冒青煙」，但事實上離職率還是高，也讓他困惑：「明明各種利多，但為何還是這麼多人想不開？」。

網友見文則表示：「覺得好就好好待呀，公司不會虧待你的」、「台積電最強的根本就不是薪水，懂的就懂」、「人生可以很美好，不是每個人都能適應台積電文化」、「能者過勞而已，不怕不怕」、「痛苦到一個程度就會跑了，會猶豫代表不夠痛苦」。

許多人還認為，台積電因為給錢給得很到位，也有人是「直接做到退休」、「通常工作超過一段時間後，想的就不是下山而是退休」，喊離職後又發現「外面很冷」，又打消了原本離職的念頭。

也有網友討論起台積電的離職率，認為：「一堆口嫌體正直的啦！媒體真的都寫反向，我兩年還沒看過半個離職的，但擴編是真的有！新廠猛蓋」、「喊燒的人多，跳出舒適圈的人少」。

但有自稱剛剛從台積電離職的員工表示：「本人非產線缺剛下山2個月，原來世界很美好，謝謝自己跨出這一步」、「我31歲拿s+照樣離職啊！沒能力的產現仔蹲好，裡面一堆人，出來才會知道自己實力能領多少」、「看看你覺得錢重要還是身心狀況重要啊！之前在國營一堆跑來的啊」。