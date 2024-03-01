快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

從台積電下山需多少勇氣？一票人見分紅決定等7月「大禮包」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日在PTT貼文討論「從台積電下山需要多少勇氣？」，引起熱議。此為離職示意圖，圖／Ingimage
一名網友近日在PTT貼文討論「從台積電下山需要多少勇氣？」，引起熱議。此為離職示意圖，圖／Ingimage

科技業龍頭台積電的職場話題向來為人所熱議，一名網友近日在PTT以「從台積電下山需要多少勇氣？」為標題詢問大家，因為每一次在興起離職念頭時，看到分紅「又不少人腳麻了」，讓他決定再撐到7月「等一包大禮包再說」。他也討論起前輩常規勸想離職的台積電員工，「熬過這個坎，忍一下就是你的」，為何仍有那麼多人想離職？

原PO還說，PTT網友常在版上認為進台積電工作就是「祖墳冒青煙」，但事實上離職率還是高，也讓他困惑：「明明各種利多，但為何還是這麼多人想不開？」。

網友見文則表示：「覺得好就好好待呀，公司不會虧待你的」、「台積電最強的根本就不是薪水，懂的就懂」、「人生可以很美好，不是每個人都能適應台積電文化」、「能者過勞而已，不怕不怕」、「痛苦到一個程度就會跑了，會猶豫代表不夠痛苦」。

許多人還認為，台積電因為給錢給得很到位，也有人是「直接做到退休」、「通常工作超過一段時間後，想的就不是下山而是退休」，喊離職後又發現「外面很冷」，又打消了原本離職的念頭。

也有網友討論起台積電的離職率，認為：「一堆口嫌體正直的啦！媒體真的都寫反向，我兩年還沒看過半個離職的，但擴編是真的有！新廠猛蓋」、「喊燒的人多，跳出舒適圈的人少」。

但有自稱剛剛從台積電離職的員工表示：「本人非產線缺剛下山2個月，原來世界很美好，謝謝自己跨出這一步」、「我31歲拿s+照樣離職啊！沒能力的產現仔蹲好，裡面一堆人，出來才會知道自己實力能領多少」、「看看你覺得錢重要還是身心狀況重要啊！之前在國營一堆跑來的啊」。

PTT 台積電 離職

延伸閱讀

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

超對比！大谷翔平229宣布已婚 當天剛好是日本「圓滿離婚日」

心情差…高中生月花7.3萬「紓壓」！一項理財習慣獲讚「乖小孩」

學生餐廳工讀可月賺上萬 清大交換生驚：比在大陸正職薪資高

相關新聞

總裁展現信心 魏哲家：與台積競爭「門都沒有」

台積電總裁魏哲家昨（29）日指出，台積電不與客戶競爭、贏得客戶信任，或許對手會追上製程與技術，但台積電純晶圓代工模式獲得...

印度塔塔攜力積電蓋晶圓廠 打造當地第一座12吋廠

印度政府已核准規模152億美元的半導體晶圓廠投資案，塔塔集團（Tata Sons）旗下子公司Tata Electroni...

從台積電下山需多少勇氣？一票人見分紅決定等7月「大禮包」

科技龍頭台積電的職場話題向來為人所熱議，一名網友近日在PTT以「從台積電下山需要多少勇氣？」為標題詢問大家，因為每一次在興起離職念頭時，看到分紅「又不少人腳麻了」，讓他決定再撐到7月「等一包大禮包再說」，他也討論起前輩常規勸想離職的台積電員工，「熬過這個坎，忍一下就是你的」，為何仍有那麼多人想離職？

台積電德國廠年底動工 薩克森邦鉅資打造基礎設施

走訪台積電德勒斯登廠預定地，尚未動工的現場仍是荒煙蔓草，不過德方對前期準備工作毫不馬虎，薩克森邦政府正投入鉅資，改善水電...

是方攜手威睿智能流量分析 網路服務精準預測客戶需求

台灣IDC及網路連接服務領導品牌是方電訊（6561）宣布，搭配威睿科技智能流量分析，提供優質網際網路服務精準預測客戶需求...

鴻海董座劉揚偉三個字形容魏哲家...「早、多、難」

鴻海董事長劉揚偉昨（29）日應邀出席台積電總裁魏哲家獲頒陽明交大名譽博士典禮擔任嘉賓，他說，用三個字來形容總裁魏哲家，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。