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2024北美四大雲端服務業者對高階 AI 伺服器需求將逾六成

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
2024年北美四大雲端服務業者對高階AI伺服器需求量將逾六成。TrendForce／提供
2024年北美四大雲端服務業者對高階AI伺服器需求量將逾六成。TrendForce／提供

根據TrendForce最新預估，2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高階 AI 伺服器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高階ASIC晶片等）需求量觀察，預估美系四大CSP業者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分別達20.2%、16.6%、16%及10.8%，合計將超過6成，居於全球領先位置。其中，又以搭載NVIDIA GPU的AI 伺服器機種占大宗。

NVIDIA近期整體營收來源以資料中心業務為關鍵，主因其GPU伺服器占整體AI市場比重高達6~7成，惟後續仍須留意三大狀況，可能使NVIDIA發展受限。其一，受美國禁令箝制，中國大陸政府將更致力於AI晶片自主化，進一步來說，華為仍被NVIDIA視為可敬的對手。而NVIDIA因應禁令推出的H20等中國大陸特規方案，性價比可能不及既有的H100或H800等，中國大陸客戶採用度可能較先前保守，進一步影響NVIDIA市占率。

其二，在具規模及成本考量下，美系大型CSP業者除Google、AWS外，Microsoft、Meta等亦有逐年擴大採自研ASIC趨勢。其三，來自AMD的同業競爭，AMD採高性價比策略，對標NVIDIA同級品，AMD提供僅60~70%價格，甚至代表性或具規模客戶能以更低價策略方式搶進市場，預期2024年尤以Microsoft為最積極採納AMD高階GPU MI300方案業者。

NVIDIA在面臨潛在隱憂下，亦更積極加速拓展其多元產品線，以因應不同客戶群。2024年起將正式汰換A100產品，而以價格更高的H100系列為主軸。除H100，預估自今年第2季末開始小量出貨搭載更高HBM3e規格的H200產品。另預估NVIDIA未來在價格上將更積極採差別訂價，H100採部分折價策略，H200應維持約H100原價格水位，以提供更高性價比方式，穩固雲端CSP客戶。除此之外，NVIDIA將採用NRE（Non-recurring engineering Expense）模式，與Meta、Google、AWS及OpenAI等廠商展開洽談，並將目標擴及電信、車用及電競客戶。

此外，預期NVIDIA自2024年下半將推出新一代B100產品，相較H系列可望在效能上又有所提升，在HBM記憶體容量將高出H200約35~40%，以因應更高效能HPC或加速LLM AI訓練需求。而在中低階產品上，除L40S針對企業客戶做邊緣端較小型AI模型訓練或AI推論外，另亦規劃以L4取代既有T4，作為雲端或邊緣AI推論應用。

值得注意的是，為避免2023年GPU供應不足問題，NVIDIA亦積極參與CoWoS及HBM等擴建產能需求，預期今年第二季在相關原廠產能逐步開出後，原交付Lead Time平均約40週也將減半，逐步去除下游供應鏈因GPU短缺而使AI伺服器供應進度受阻問題。

AI NVIDIA

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