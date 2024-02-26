遠傳前進MWC與愛立信簽訂 B5G AI永續網路演進合作備忘錄

「2024 世界行動通訊大會MWC 26日在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳（4904）宣布與國際夥伴愛立信於MWC大展簽訂「B5G AI永續網路演進合作備忘錄」(MOU)，在遠傳董事長徐旭東、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立（Chafic Nassif）見證下，遠傳總經理井琪、台灣愛立信總經理周大企共同簽署。雙方將深化B5G、AI合作，共同探索三大面向，包含運用「全球網路應用程式介面（API）」提供差異化服務、以AI打造智慧節能網路、持續探索B5G最新網路演進技術，目標精進網路效能、用戶體驗，邁向淨零永續發展。

遠傳指出，從5G、B5G邁向6G發展，各界紛紛勾勒未來通訊情境的新面貌，根據愛立信《2023全球消費者5G報告》指出，5G消費者願意為差異化網路服務支付額外11%費用，而網路開放API則讓不同的應用程式、服務或系統之間能夠共享資訊與功能，成為電信業推動差異化服務新契機。遠傳與愛立信將攜手透過網路開放API，打造具差異化的消費端、企業端創新服務，為遠傳新經濟注入成長動能。

在永續行動網路方面，繼去年遠傳與愛立信合作，運用愛立信重量級淨零創新應用「AI智慧節能網路應用」，達成平均可節省25%、部分時段最高可節省46%基地台能耗的亮眼成果，遠傳指出，今年將深化合作，運用AI技術推動智慧節能網路再升級，包含自動監測各個站點細胞（Cells）節能狀況、監控及預測網路流量，並透過AI推算最佳節能模式，協助遠傳持續降低網路碳排量。此外，透過愛立信最新一代網路架構、軟硬體產品，能夠更快速部署、管理網路資源，打造更節能、安全可靠且高效的行動網路，邁向永續目標。

遠傳總經理井琪表示，今年MWC展現通訊界旺盛的研發活力，聚焦如何加速邁向B5G、AI賦能和永續未來，協助各產業創造嶄新價值。遠傳5G創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，運用AI持續優化5G網路體驗的同時，也能大幅降低能耗；結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗，將超前部署下一世代的多元應用場景。遠傳在MWC展期將與多家全球頂尖大廠、電信業巨擘深度交流，展現台灣5G世界級的實力，更將持續結盟全球重量級伙伴，擴大遠傳電信本業和新經濟布局。

台灣愛立信總經理周大企表示，根據愛立信的研究顯示，25%的台灣用戶希望能夠使用差異化網路連接（QoS），愛立信的重要目標是協助遠傳實現客製化的行動網路服務。同時，透過導入愛立信先進AI技術，協助遠傳達成智慧化且永續的網路營運，未來將持續加速節能的腳步，共同實現雙方淨零目標。

愛立信新任資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立(Chafic Nassif)特別出席見證與遠傳簽署MOU，並表示，愛立信與遠傳擁有長達20年的合作關係，一直是愛立信在全球重要的策略合作夥伴，相信透過再次簽署MOU，能夠更加鞏固我們的共同目標，持續打造兼具卓越性能與永續節能的行動網路，一起推動台灣的數位淨零未來。

遠傳與愛立信為堅實的5G合作伙伴，攜手完成多項全台第一、全球第一的殊榮，包含於2021年合作完成全球首次5G獨立組網多切片測試、2022年完成全球電信業首創「5G ONF本地佈署端到端開源網路測試環境」；2023年共同打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」；今年更攜手合作將「SA網路切片5G救護車」搬上MWC 2024國際舞台，推動全球5G網路和商業模式創新轉型。未來，遠傳將持續接軌國際頂尖技術，全力推動5G邁向新階段。