快訊

焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

聯發科參展MWC 2024 展示多項率先亮相智能手機生成式 AI 應用

集微網／ 集微網

作為每年為全球超 20 億台邊緣計算設備賦能的 IC 設計公司，MediaTek 將參展 2024 世界移動通信大會（MWC 2024）。基於天璣 9300 集成的新一代 AI 處理器，MediaTek 將展示一系列創新的生成式 AI 技術和應用，其中包括多項業界率先亮相的端側生成式 AI 應用。2024 世界移動通信大會（MWC 2024）將於 2024 年 2 月 26 日至 2 月 29 日在西班牙巴塞隆納擧行，與會者可前往展館 3 號展廳 3D10 展台現場體驗 MediaTek 展出的關鍵 AI 技術。

MediaTek 資深副總經理、無線通信事業部總經理徐敬全博士表示：「作為 AI 的推動者，MediaTek 天璣 9300 和天璣 8300 都集成了高性能的生成式 AI 處理器，我們希望通過 MediaTek AI 技術帶來引領業界的生成式 AI 體驗，更進一步激勵 AI 應用開發者、設備製造商與合作夥伴開發出更多應用。生成式 AI 應用的潛力才剛剛嶄露頭角，我們期待與業界夥伴緊密合作，共同將創新願景變為現實。」

MediaTek 資深副總經理、無線通信事業部總經理徐敬全博士

參加 MWC 2024 的與會者將有機會親身體驗以下數項業界率先展示的端側 AI 技術：

  • SDXL Turbo：文本到圖像的 Stable Diffusion 引擎，可根據用戶輸入的文字即時生成圖像

  • Diffusion 視頻生成：能快速根據用戶輸入的文字或圖片生成視頻，支持生成多種動畫風格

  • 端側生成式 AI 技能擴充：NeuroPilot AI 平台整合 LoRA（Low-Rank Adaptation）Fusion，能夠在設備上實時處理正在錄製的人物影像，支持生成不同動畫風格的視頻

動畫 願景

延伸閱讀

台股再創收盤新高 後市多空、觀察5日線

中華電參展MWC 攜手諾基亞、愛立信推進5G商用合作

《降世神通：最後的氣宗》真人版 老祖宗的傳奇征服老美

兆元市值股 檔數拚翻倍 富邦金、中華電也可望更上層樓

相關新聞

聯發科參展MWC 2024 展示多項率先亮相智能手機生成式 AI 應用

作為每年為全球超 20 億台邊緣計算設備賦能的 IC 設計公司，MediaTek 將參展 2024 世界移動通信大會（MWC 2024）。

聯想透明螢幕概念 AI 筆電 MWC 亮相

聯想（Lenovo） 今（26）日於MWC 2024發布最新的軟硬體解決方案，展現在AI 創新領域與永續實踐上的持續追求...

廣達 MWC 秀3台伺服器新品 盼全力加速 5G x AI 應用

代工大廠廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」雲達（QCT）今（26）日於世界行動通訊大會（MWC24），展出旗下5G 與...

集邦：AI應用助攻 手機相機鏡頭市場回溫

集邦科技今日發布報告指出，受惠於生成式AI帶起AI智慧型手機趨勢，預估2024年全球智慧型手機相機鏡頭（Smartpho...

滿足租屋族、小坪數居家空間使用者需求 LG 推新顯示器

智慧家電領導品牌LG憑藉尖端技術與精準洞察引領顯示器市場發展，因應專業工作者或電競玩家的多元需求，在技術與功能上不斷推陳...

新品上巿 今年首季全球NB出貨將季減5.4%

筆記型電腦（NB）清倉近尾聲，但新處理器平台尚未到位，加預期總體需求轉弱，品牌商缺乏旺季出貨動能，根據DIGITIMES...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。