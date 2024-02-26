聯發科參展MWC 2024 展示多項率先亮相智能手機生成式 AI 應用
作為每年為全球超 20 億台邊緣計算設備賦能的 IC 設計公司，MediaTek 將參展 2024 世界移動通信大會（MWC 2024）。基於天璣 9300 集成的新一代 AI 處理器，MediaTek 將展示一系列創新的生成式 AI 技術和應用，其中包括多項業界率先亮相的端側生成式 AI 應用。2024 世界移動通信大會（MWC 2024）將於 2024 年 2 月 26 日至 2 月 29 日在西班牙巴塞隆納擧行，與會者可前往展館 3 號展廳 3D10 展台現場體驗 MediaTek 展出的關鍵 AI 技術。
MediaTek 資深副總經理、無線通信事業部總經理徐敬全博士表示：「作為 AI 的推動者，MediaTek 天璣 9300 和天璣 8300 都集成了高性能的生成式 AI 處理器，我們希望通過 MediaTek AI 技術帶來引領業界的生成式 AI 體驗，更進一步激勵 AI 應用開發者、設備製造商與合作夥伴開發出更多應用。生成式 AI 應用的潛力才剛剛嶄露頭角，我們期待與業界夥伴緊密合作，共同將創新願景變為現實。」
MediaTek 資深副總經理、無線通信事業部總經理徐敬全博士
參加 MWC 2024 的與會者將有機會親身體驗以下數項業界率先展示的端側 AI 技術：
SDXL Turbo：文本到圖像的 Stable Diffusion 引擎，可根據用戶輸入的文字即時生成圖像
Diffusion 視頻生成：能快速根據用戶輸入的文字或圖片生成視頻，支持生成多種動畫風格
端側生成式 AI 技能擴充：NeuroPilot AI 平台整合 LoRA（Low-Rank Adaptation）Fusion，能夠在設備上實時處理正在錄製的人物影像，支持生成不同動畫風格的視頻
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