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聯想透明螢幕概念 AI 筆電 MWC 亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想（Lenovo） 今日於MWC 2024發布最新的軟硬體解決方案，其中最吸睛的即為充滿未來風格的ThinkBook透明螢幕概念筆電。聯想／提供
聯想（Lenovo） 今日於MWC 2024發布最新的軟硬體解決方案，其中最吸睛的即為充滿未來風格的ThinkBook透明螢幕概念筆電。聯想／提供

聯想（Lenovo） 今（26）日於MWC 2024發布最新的軟硬體解決方案，展現在AI 創新領域與永續實踐上的持續追求。其中最吸睛的即為充滿未來風格的ThinkBook透明螢幕概念筆電（ThinkBook Transparent Display Laptop Concept），配備全球首創的17.3 吋Micro-LED 透明顯示螢幕，打造跨越虛實的無邊際視覺體驗，並以AI技術增強效能和功能性，全面提高用戶生產力、創造力和效率。

Lenovo董事長兼CEO楊元慶表示，在今年MWC上，Lenovo展示了一系列AI增強型（AI-enabled）、AI就緒（AI-ready）和AI優化（AI-optimized）的設備、基礎設施、解決方案和服務，進一步彰顯了我們對AI for All的願景。我們相信，Lenovo的AI技術將推動各產業的智慧轉型，使各種規模的企業組織受益，並鞏固了我們對永續發展的承諾。

Lenovo致力於推動創新和智慧轉型，此次於MWC 2024推出ThinkBook 透明螢幕概念筆電，重新定義了筆電用戶的使用與創作體驗。

ThinkBook 透明螢幕概念筆電具備無邊框的17.3 吋Micro-LED 透明螢幕、透明虛擬鍵盤以及浮空設計的支撐架，打造高科技簡約風格。支援Micro-LED 技術是透明螢幕顯示能力提升的關鍵，高色彩飽和度、高對比度加上1,000 nits 高亮度使得畫面在室內室外同樣清晰，並在播放影片及動態圖片時，可與背景環境無縫融合。Micro-LED在技術上更加強了圖像顯示品質，同時提高螢幕耐用性。為了確保個人資料安全，用戶可視當下環境和情況調整螢幕透明度，實現隱私保護與與實物互動功能的完美切換。

在AI 應用方面，ThinkBook 透明螢幕概念筆電結合生成式AI（AIGC）應用，在筆電上創造一個數位物件，透明的特色讓使用者將數位創建的內容疊加在眼前的現實世界，達成擴增實境的多維體驗，影像工作者更可利用觸控筆在虛擬鍵盤與繪圖板間無縫切換，讓內容創造過程變得輕鬆高效，創建獨特的使用者生成內容。除此之外，AI 技術與透明螢幕的結合也開啟了數據與應用程式的全新互動方式，為功能開發與筆電規格提供更多的可能性。

聯想（Lenovo）ThinkBook透明螢幕概念筆電配備全球首創的17.3 吋Micro-LED 透明顯示螢幕，打造跨越虛實的無邊際視覺體驗，並以AI技術增強效能和功能性。聯想／提供
聯想（Lenovo）ThinkBook透明螢幕概念筆電配備全球首創的17.3 吋Micro-LED 透明顯示螢幕，打造跨越虛實的無邊際視覺體驗，並以AI技術增強效能和功能性。聯想／提供

AI 筆電 螢幕

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