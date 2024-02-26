新品加持 今年首季全球 NB 淡季出貨表現可望優於往年

NB清倉近尾聲，但新處理器平台尚未到位，加預期總體需求轉弱，品牌商缺乏旺季出貨動能，根據 DIGITIMES 統計2023年第4季全球 NB 出貨（未計可拆卸式機種）較前季衰退5.8%；進入2024年第1季，因前季基期較低及部分品牌開始衝刺消費新品商機，預期淡季出貨表現可望優於往年，但將季減5.4%。

分析師蕭聖倫觀察，2024年第1季前六大 NB 品牌表現，龍頭聯想集團主力巿場中國大陸需求持續回升，可望降低整體淡季效應，並與第二名惠普（HP）持續拉開距離，惠普前季旺季效應不如期，第1季出貨預期更為保守；第三名戴爾（Dell）表現優於聯想與惠普，因商務巿場出貨較具支撐。

蕭聖倫提到，前季更新 MacBook Pro 產品線但出貨不如預期的第四名蘋果（Apple），第1季預期將加速更新入門產品線Air，以挽救不斷流失的巿占。第五名華碩（2357）與第六名宏碁（2353）第1季皆將衝刺英特爾（Intel）平台新品，出貨皆將季增。

其中，第4季華碩清倉已近尾聲，帶來較低出貨基期，隨著英特爾第1季消費新品上市，出貨可望較前季成長35萬台。

宏碁方面，第1季主攻的歐洲消費市場通路庫存已較低，庫存回補與新品上市將帶動出貨季增，北美教育標案亦可望小幅回升，預估將季增超過10萬台。

主要台灣代工廠第1季整體衰退程度將大於整體巿場，主因中系品牌持續增加對中系代工廠的依賴，台系業者占全球比重將面臨7成保衛戰。