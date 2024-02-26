新品上巿 今年首季全球NB出貨將季減5.4%
筆記型電腦（NB）清倉近尾聲，但新處理器平台尚未到位，加預期總體需求轉弱，品牌商缺乏旺季出貨動能，根據DIGITIMES統計2023年第4季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)較前季衰退5.8%；進入2024年第1季，因前季基期較低及部分品牌開始衝刺消費新品商機，預期淡季出貨表現可優於往年。
DIGITIMES分析師蕭聖倫觀察，2024年第1季前六大NB品牌表現，龍頭聯想集團主力巿場中國需求持續回升，可望降低整體淡季效應，並與第二名惠普(HP)持續拉開距離，惠普前季旺季效應不如期，第1季出貨預期更為保守；第三名戴爾(Dell)表現優於聯想與惠普，因商務巿場出貨較具支撐。
蕭聖倫提到，前季更新MacBook Pro產品線但出貨不如預期的第4名蘋果，第1季預期將加速更新入門產品線Air，以挽救不斷流失的巿佔。第五名華碩與第六名宏碁第1季皆將衝刺英特爾(Intel)平台新品，出貨皆將季增。
主要台灣代工廠第1季整體衰退程度將大於整體巿場，主因中系品牌持續增加對中系代工廠的依賴，台系業者占全球比重將面臨7成保衛戰。
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