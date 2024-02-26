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光程研創營運新里程碑 自主研發光子技術登上國際期刊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
光程研創打破溫度限制，開啟全球半導體光子技術新篇章。（圖：光程研創提供）
光程研創打破溫度限制，開啟全球半導體光子技術新篇章。（圖：光程研創提供）

台灣半導體新創光程研創（Artilux）自主研發的「室溫短波紅外光鍺矽單光子偵測技術」，近期登上國際頂級期刊 《自然》（Nature），為台灣自1974年確立扶植半導體為產業重點以來，首度由單一台灣研發團隊達成此成就，顯示光程研創的技術已獲國際權威機構公認，同時也為台灣在下一世代全球半導體關鍵技術之持續領先做出貢獻。

光程研創是2014年成立的科技新創，聚焦鍺矽 (GeSi) 光子技術創新，是業界在寬頻 3D 感測和消費型光通訊市場的先行者。這次登上《自然》，主要是因為首次突破半導體的溫度限制，讓原本在實驗室零下 100 度才能使用鍺矽偵測到的短波紅外光波段單光子，在室溫與高溫環境下也能運作。

光程研創不僅解決溫度的問題，更具有超高靈敏度、低功耗的特點。光程研創表示，此一技術突破，將有望大幅擴展光子偵測技術的應用範圍，將可以驅動矽光子、人工智慧、自駕車光達、混合實境、量子電腦、量子通訊及光學式血糖檢測等相關領域的革新應用，對產業影響深遠。

另外，光程研創的短波紅外光鍺矽單光子技術可相容於主流的 CMOS 半導體製程，代表將可以更容易地大規模生產、且成本效益更高，將有望加速相關技術的全面普及與應用，為半導體產業發展帶來深遠的影響。

光程研創此次登上國際頂級期刊 《自然》（Nature），顯示其技術已獲國際權威機構公認。《自然》以刊登各科學研究的頂尖成果聞名，過往入選的重大技術突破，多半都由數個國際研究機構合作而達成，這次光程研創是台灣近半世紀以來，首個單一機構以自主開發的技術登上《自然》期刊的研發團隊。

執行長陳書履表示，「對於入選《自然》 深感榮幸，也感謝此領域的國際頂尖專家對我們的認同」。他表示，新一波基於單光子技術創新應用的時代已經到來，而這也將是半導體領域未來不可或缺的關鍵技術。

在電晶體摩爾定律即將走到盡頭，光子技術即將崛起的關鍵時刻，光程研創累積的技術能量，可望成為下一家由台灣人主導，在全球半導體業界引領新一波技術革新及普及化的指標企業。據瞭解，公司目前已成功取得國際知名品牌大廠之訂單並順利量產，兼具商業化潛力及頂尖創新能力的成長軌跡，並規劃今年下半年邁向資本市場。

台灣自確立半導體政策以來，半導體就成為台灣的重點產業。當AI全面爆發的時代來臨，其模型的複雜性和運算需求的增加，將需要更多的運算資源。未來AI運算、量子電腦將由目前的「電運算」融合「光運算」，光子技術將在台灣半導體產業下一個里程碑中，扮演不可或缺的角色。

半導體 量子電腦

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