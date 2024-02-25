快訊

遇變態、遭蛋襲 女網紅自導自演 醫：直接抓起來好嗎？

大學城夢碎…各縣市爭設分校 圈地潮後如今多半胎死腹中

日本人仍過苦日子？ 謝金河：按安倍劇本走 經濟再起態勢明朗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝金河表示，日本經濟再起，態勢已經很明朗，但大多數日本人渾然不知，大家都覺得自己仍然在過苦日子。路透
謝金河表示，日本經濟再起，態勢已經很明朗，但大多數日本人渾然不知，大家都覺得自己仍然在過苦日子。路透

台積電熊本一廠昨天開幕，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台積電熊本廠正式開幕，台積電創辦人張忠謀致詞表示，JASM能為日本半導體帶來新一波的復興。而在JASM開幕前夕，日本的日經指數也穿越1989年的38957，再度締造歷史新里程碑。日本經濟再起，態勢已經很明朗，但大多數日本人渾然不知，大家都覺得自己仍然在過苦日子。

他以台灣為例，台股2020年越過12682的30年新高，民眾仍然很無感。即便去年總統大選，大家仍在感嘆低薪、買不起房。這是21世紀的新常態，掌握創新與科技力的人擁有最大的機會和財富，很多人對經濟的好轉無感，這也給執政的人及政黨帶來壓力。

這次日股再創歷史新高，謝金河表示，很大的因素是日圓貶值到150附近，日本民眾相對購買力下降，而這正是日本再起的必要之惡。

他說，日本前首相安倍晉三2012年出來當首相，射三箭的第一支箭就是日圓貶值。2011年日本地震海嘯，日圓升值到75.35，日本已經奄奄一息，日圓居然升值創新高，這是安倍第二次當首相的初衷。

「歷史的轉折點常常在大家不知不覺中」。謝金河表示，1980年代傅高義的日本第一，讓日本人渾然忘我，以為日本真的是世界第一。那個時代日本人到銀座消費，一出手都是百萬日圓起跳，在路上招呼計程車，先把萬元鈔票拿在手上。

「日本人把喪事當喜事」，謝金河表示，這次日本按照安倍的劇本，慢慢走出30年的失落，「但多數日本人把喜事當喪事」，大多數日本人對於未來日本會發生的巨大變化毫無感覺。

謝金河表示，這個情況在過去30年的中國也是如此。1978年鄧小平的改革開放揭開一個新時代，鄧小平的「不管白貓、黑貓，能抓老鼠就是好貓」，這是中國大時代的序幕。奔馳了30年的中國經濟，真正的轉折點是2017年，那一年喊得最響的口號是「厲害了我的國」。中共領導人習近平帶領中國追求中華民族偉大復興，但從這一刻起，中國愈來愈不厲害，中國經濟開始漫長的下坡路。

謝金河表示，多數人只看眼前，或是明天發生什麼事。但對於投資家來說，真正的大利不是短Trade，而是抓到歷史大轉折，從低檔切入。這次巴菲特在2020年買入日本五大商社，可以當成範例。

日本 謝金河

延伸閱讀

【專家之眼】謝金河錯誤解讀日本經濟-純粹1因素？

5大支柱被點名！ 日股上演「華爾街夢幻劇本」 謝金河：會讓全球投資專家跌破很多眼鏡

謝金河媽媽「台積電股票31年不賣」 全送孫輩驚人市值曝光

台積電封關漲逾10元 謝金河：會上千元、市值兆美元「台股肯定攻2萬」

相關新聞

日本人仍過苦日子？ 謝金河：按安倍劇本走 經濟再起態勢明朗

台積電熊本一廠昨天開幕，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台積電熊本廠正式開幕，台積電創辦人張忠謀致詞表示，JASM能為日...

MWC明登場 科技大廠爭搶AI商機

一年一度的MWC（行動通訊世界大會）即將在二月二十六日登場，今年除了持續聚焦5G技術，生成式AI革命（Gen AI Revolution）...

全球5G智慧手機 突破20億支

全球5G快速發展，網通大廠愛立信指出，二○二三年底，全球5G用戶數約在十六億戶之譜，不過，5G手機普及速度更快，根據國際研...

MWC明登場 聯發科、高通AI方案亮相

AI成為顯學，AI手機更是大廠發力所在，指標大廠聯發科、高通已預告將在2024全球行動通訊大會（MWC）展出相關AI解決...

AI帶領下！八大酷炫新科技 今年商機爆發

2024年科技業仍是非常精彩的一年，各類新技術與元件百花齊放，經濟日報挑選值得關注的八大夯科技，讓讀者洞燭機先，掌握產業...

廣達首席技術大將張嘉淵「這2天」露面 親揭AI新趨勢

廣達（2382）近年憑藉自身強大的技術實力，成功卡位輝達（NVIDIA) 供應鏈，搭上這波AI巨浪，而技術長張嘉淵不僅肩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。