日本人仍過苦日子？ 謝金河：按安倍劇本走 經濟再起態勢明朗

台積電熊本一廠昨天開幕，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台積電熊本廠正式開幕，台積電創辦人張忠謀致詞表示，JASM能為日本半導體帶來新一波的復興。而在JASM開幕前夕，日本的日經指數也穿越1989年的38957，再度締造歷史新里程碑。日本經濟再起，態勢已經很明朗，但大多數日本人渾然不知，大家都覺得自己仍然在過苦日子。

他以台灣為例，台股2020年越過12682的30年新高，民眾仍然很無感。即便去年總統大選，大家仍在感嘆低薪、買不起房。這是21世紀的新常態，掌握創新與科技力的人擁有最大的機會和財富，很多人對經濟的好轉無感，這也給執政的人及政黨帶來壓力。

這次日股再創歷史新高，謝金河表示，很大的因素是日圓貶值到150附近，日本民眾相對購買力下降，而這正是日本再起的必要之惡。

他說，日本前首相安倍晉三2012年出來當首相，射三箭的第一支箭就是日圓貶值。2011年日本地震海嘯，日圓升值到75.35，日本已經奄奄一息，日圓居然升值創新高，這是安倍第二次當首相的初衷。

「歷史的轉折點常常在大家不知不覺中」。謝金河表示，1980年代傅高義的日本第一，讓日本人渾然忘我，以為日本真的是世界第一。那個時代日本人到銀座消費，一出手都是百萬日圓起跳，在路上招呼計程車，先把萬元鈔票拿在手上。

「日本人把喪事當喜事」，謝金河表示，這次日本按照安倍的劇本，慢慢走出30年的失落，「但多數日本人把喜事當喪事」，大多數日本人對於未來日本會發生的巨大變化毫無感覺。

謝金河表示，這個情況在過去30年的中國也是如此。1978年鄧小平的改革開放揭開一個新時代，鄧小平的「不管白貓、黑貓，能抓老鼠就是好貓」，這是中國大時代的序幕。奔馳了30年的中國經濟，真正的轉折點是2017年，那一年喊得最響的口號是「厲害了我的國」。中共領導人習近平帶領中國追求中華民族偉大復興，但從這一刻起，中國愈來愈不厲害，中國經濟開始漫長的下坡路。

謝金河表示，多數人只看眼前，或是明天發生什麼事。但對於投資家來說，真正的大利不是短Trade，而是抓到歷史大轉折，從低檔切入。這次巴菲特在2020年買入日本五大商社，可以當成範例。