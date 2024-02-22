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資策會攜手清大開校園資安課程 助學生接軌職場技能

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
資策會資安所今（22）日起與清大資安所合開為期18周的「電腦攻擊與防禦」課程。資策會／提供
資策會資安所今（22）日起與清大資安所合開為期18周的「電腦攻擊與防禦」課程。資策會／提供

資策會資安所與清大資安所校園資安課程自今（22）日起開始為期18周的訓練，課程涵括「資安偵防與鑑識」、「資安檢測與實務」、「工控資安偵防與滲透測試」、「安全設計」等主題，助學生接軌職場技能。

課程內容有工控偵防、5G通訊資安偵測實務、IoT設備檢測實務、ICS網路滲透測試分析技術等特色課程。

國內各大專校院陸續進入開學祭，為了提升學生資安實務經驗，落實學用合一，財團法人資訊工業策進會資安科技研究所與國立清華大學資訊安全研究所於本學期合作開設「電腦攻擊與防禦」課程，透過完整一個學期的訓練，從學校教育開始扎根，為國內資安界培育更多優秀資安專才。

資策會資安所所長何玲玲提到，隨著科技與資訊發展普及，資安已成為資通訊應用不可或缺的重要必需品；惟有建構完善的資安環境，才能確保科技產品與服務的安全性。

何玲玲說明，資策會資安所致力於發展資安創新技術，並以第三方協力角色建立人才、商模與資安認驗證制度，此次與清大資安所開設專業課程，不再只是紙上談兵，而是讓資安專業人才入駐校園，帶領學生同步學習理論與實作，奠基資安攻擊與防禦知識及技能，為雙方及國內產業創造共好生態。

清大資安所所長楊舜仁表示，清大資安所一直積極尋求可共同合作、提供實務課程的業師，以培養兼具資安學理及實務能力的學生，滿足大環境對資安人才的需求，深知資策會資安所發展資安智慧聯防生態多年，在推動實戰人才訓用合一方面經驗豐富，具有實務歷程也面向業界，很榮幸能與資策會資安所合作開課。

清大 研究所 資安 資策會

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