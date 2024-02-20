海峰棋院接棒台灣棋院 共創棋界新局

台灣棋院和海峰棋院今正式宣布，經兩院合議討論，未來基於增進台灣圍棋發展，與進步的共同理念，將由海峰棋院承接台灣棋院的全部業務，以期發揮團結力量大的精神，帶給棋士更優良、完善的職業環境。

中環集團翁明顯董事長於2000年3月正式成立台灣棋院，致力於培育職業棋士和舉辦職業比賽。有感於職業圍棋發展必須齊力共濟，海峰棋院林文伯董事長亦在2008年投入職業比賽的贊助。至此，台灣圍棋才得以在兩位慷慨企業家的扶持之下成長茁壯。

翁明顯董事長多年來熱心贊助台灣圍棋，為棋界做出貢獻，面對中日韓的雄厚資源，遂向林文伯董事長提議，盼未來兩院能為職業棋士打造一個更好的舞台和環境。對於翁明顯董事長的無私提議，林文伯董事長除了表達百分之百的贊同，也感謝翁明顯董事長長年來對台灣圍棋的付出，期待兩人共弈一盤棋，能爭取為台灣圍棋創造新局。

在兩院默契之下達成共識，決定由海峰棋院在現行基礎之上，承接台灣棋院的全部業務。翁明顯董事長說，兩院百川匯海，期盼能為棋界點燃新的動力；他也承諾說，今後仍將為台灣圍棋而努力，持續贊助職業賽事，替棋士們打造一個更美好的未來。

林文伯董事長說，有道是兄弟同心，其利斷金，感謝翁明顯董事長承先啟後，不斷為棋界開道，才得以促成台灣圍棋又見新局；他也勉勵海峰棋院全體同仁在新力挹注後，能帶領台灣圍棋更上一層樓。