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集邦：減產奏效！電視面板價格2月重新回到漲價格局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技公布2月下旬面板報價。集邦/提供
集邦科技公布2月下旬面板報價。集邦/提供

集邦科技（TrendForce）今（20）日公布2月下旬面板報價，在長假及減產策略奏效下，電視面板價格全面回到漲價格局。

集邦科技研究副總范博毓表示，以第1季來看，電視面板需求步入淡季，但在需求減少下，面板廠持續透過調整供給產能來對應，因為2月份工作天數減少，加上農曆新年假期的影響，預期平均稼動率將降至60%以下，加上供應鏈中電視面板庫存不高，面板廠控產策略已成功刺激電視面板需求逐步回溫，客戶可能會將部分需求提前拉動，因此預期2月份電視面板價格將重新回到漲價格局。目前預期2月份32吋，43吋與50吋將上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋將上漲3美元，75吋將上漲2美元。

Ｍonitor面板需求雖然處於淡季低谷，但在2月份工作天數減少，面板減產，以及紅海航運狀況不穩等因素影響下，部分客戶開始願意增強拉貨，同時2月份在電視面板價格確立上漲態勢下，對於與電視面板較具連動性質的Monitor面板價格也有機會出現回穩跡象，預期2月份Monitor面板價格，Open Cell面板可望率先上漲0.1~0.2美元。面板模組價格則維持全面持平態勢。

范博毓指出，Notebook面板需求在第1季仍處於淡季，尤其部分客戶在去年第4季維持拉貨動能，導致庫存偏高，因此在第1季大幅縮減訂單規模，同時並要求面板廠維持降價趨勢。在此弱勢需求下，面板廠較不容易堅守穩定價格的立場，不同面板廠策略不一，也讓Notebook面板價格仍有較高機會維持下跌態勢，全面止跌的時機仍未到。預期2月份Notebook面板價格中，僅TＮ機種可望維持持平態勢，FHD IPS機種預期將下跌0.1美元，16:10機種預期將下跌0.2~0.3美元。

漲價 電視面板

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