十年打Game學 PaGamO點亮教育數位轉型之路

「數位遊戲化學習」如何影響一代學童？十年前，台大電機系教授葉丙成創立PaGamO多人在線遊戲學習平台，致力於翻轉教學，打造與時俱進的創新學習環境。經過十年來教學模式的更迭演化，數位學習已是獲取知識的重要管道，除強化線上學習能力，PaGamO更深信「自主快樂學習」是學童面對未來挑戰最重要的能力之一，以「打Game學，讓孩子拿回快樂學習的主動權」為核心使命，持續引領數位教育，並將舉辦十週年系列活動。

科技與生活瞬息萬變，現今學童除要紮穩學科基礎，面對多變的未知挑戰，多元素養的建立更是至關重要。今(2024)年1月為止，已服務超過277萬名高國中小師生用戶的PaGamO ，用遊戲化互動學習成功翻轉傳統教學，提升學生獲取知識的動機與解決問題能力，成為台灣數位教育領域的第一平臺。PaGamO除了免費提供學童線上學科題庫，也致力提升學生閱讀理解與思辨能力，更與企業合作編制多元素養學習素材，讓孩子知曉環境脈動，並結合電競賽如反詐騙、環保防災、藝術美學、疾病防治，進而將素養知識從校園擴大至家庭，促進親師生互動溝通。在教學環節PaGamO亦是重要助力，老師可輕鬆派題、批改並透過數據化工具檢視學生的成長進程，順勢推動教育數位轉型。彰化縣復興國小吳祥銘主任說：「除了提升學科能力，看到孩子們在學習過程中眼中閃爍著光芒，是我最棒的收穫。」

堅信數位學習不應受環境阻礙，PaGamO致力消除城鄉教育資源落差，藉由公益教學計畫導入閱讀素養題，提升學童閱讀理解能力，優化弱勢族群孩子在學科上的表現，讓連續兩年參與計劃的孩童在學習成績上大幅提升、參與學校「減C」成效達八成以上，累計超過三萬名孩子受惠。同時鼓勵非山非市的學校團隊參與連年舉辦的『教育松』，為偏鄉教育創造均等學習的機會。桃園市蚵間國小江惠玲校長表示：「透過未來素養學堂計畫，讓孩子的閱讀理解能力不會侷限偏鄉資源的困境，進而看見每個孩子身上獨一無二的光。」

創辦人葉丙成表示：「過去這十年，尤其因經歷疫情，可說是台灣教育的數位轉型期。PaGamO很榮幸在這段時期承擔重要角色，更幫助孩子以網路為工具、遊戲為激勵，認知到學習可以是快樂且有主動權的。我們以遊戲化數位學習模式提供孩子自學、共學、樂學的力量，讓他們擁有扎實的終身自主學習能力，有信心迎接未知挑戰。」

PaGamO將舉辦十週年系列活動，結合產官學的力量擴增多元素養教材，致力培養學童因應未來劇變的能力，期冀成為數位學習世代中陪伴孩子前進的光芒，十週年系列活動首發「Reels短影音徵件：拍出你與PaGamO的故事與回憶」，使用指定特效並上傳，就有機會抽中PS5，活動期間2月19日至3月31日，點擊十週年回顧頁同慶週年：https://www.bonio.co/pagamo-tenth-