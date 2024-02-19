快訊

曾為台塑老臣！聯合再生董事劉康信辭世 「旗袍教母」妻獲王永慶盛讚

老婆早知情？晚安小雞事發後急稱「未與我聯繫」 柬總理1句間接拆穿謊言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影

AI伺服器熱度續旺，從去年底開始就已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器陸續啟動出貨，隨著訂單能見度越發明確，各代工廠對後市需求明顯樂觀；代工大廠為因應增長需求，包括廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）在內紛紛啟動擴產，而英業達、廣達主要聚焦桃園，而緯創則選擇在竹北打造AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠。

三大OFM廠都選在桃園、新竹設立主要的伺服器產線及研發園區，而身為三大OFM廠之一的英業達，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供NVIDIA A100 GPU等機款，而英業達桃園廠作為旗下最大的伺服器製造基地，產能也是領先全球，不過隨著未來市場需求的持續擴大，內部也不停在各地廠區進行擴產。

至於代工龍頭廣達早在2016年投入AI伺服器研發，並成功躋身為全球第3大伺服器製造商，旗下桃園廠區內也設有AI實驗室及AI智慧工廠，而展望未來發展，廣達則看好，整體伺服器需求持續攀升，集團成長關鍵為AI伺服器增溫所推動的強勁趨勢，而目前廣達除了在桃園廠區設有製造研發中心，未來也將在全球各地持續啟動擴產計畫。

至於緯創今日上午在新竹總部大樓建地辦理上樑儀式時透露，內部預估今年第3季完工將可正式營運，並透露，該廠未來營運內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。

緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影

英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影
英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影
英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影
英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影

英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影
英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影
廣達總部。記者吳康瑋／攝影
廣達總部。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 廣達

延伸閱讀

緯創新竹營運總部上樑 Q3完工營運衝刺 AI 伺服器商機

四大代工廠 南向擴產

英業達揪伴 衝智慧車用

奇鋐、緯創 四檔聚光

相關新聞

半導體產業平均年薪出爐！薪資約製造業三倍 每人年創900萬價值

根據台灣半導體產業協會（TSIA）與工研院產科國際所統計，2022年台灣半導體產業整體產值達4.89兆元，創下歷史新高。...

曾為台塑老臣 聯合再生董事劉康信辭世

太陽能模組廠聯合再生（3576）今（19）日公告法人董事代表人劉康信辭世，劉康信過去曾是台塑（1301）老臣，70歲退休...

AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

AI伺服器熱度續旺，從去年底開始就已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器陸續啟動出貨，隨著訂單能見度...

春燕真的來了！研調：AI 晶片供貨改善、3大 ODM 訂單回升

研調機構集邦（TrendForce）今（19）日釋出最新報告透露，一月底輝達（NVIDIA）、超微（AMD）AI晶片供貨...

科技帶動人才湧入竹北 緯創營運總部今上梁 第三季啟用

科技發展帶動大量的青年到新竹縣，緯創資通今天在新竹AI智慧園區舉辦上樑典禮，預計今年第三季將完工營運，總經理暨執行長林建...

緯創新竹營運總部上樑 Q3完工營運衝刺 AI 伺服器商機

緯創（3231）今（19）日於新竹AI智慧園區舉辦全球營運總部上樑典禮，預計今年第3季完工營運，未來將成為AI/5G/伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。