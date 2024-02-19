AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

AI伺服器熱度續旺，從去年底開始就已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構的AI伺服器陸續啟動出貨，隨著訂單能見度越發明確，各代工廠對後市需求明顯樂觀；代工大廠為因應增長需求，包括廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）在內紛紛啟動擴產，而英業達、廣達主要聚焦桃園，而緯創則選擇在竹北打造AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠。

三大OFM廠都選在桃園、新竹設立主要的伺服器產線及研發園區，而身為三大OFM廠之一的英業達，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供NVIDIA A100 GPU等機款，而英業達桃園廠作為旗下最大的伺服器製造基地，產能也是領先全球，不過隨著未來市場需求的持續擴大，內部也不停在各地廠區進行擴產。

至於代工龍頭廣達早在2016年投入AI伺服器研發，並成功躋身為全球第3大伺服器製造商，旗下桃園廠區內也設有AI實驗室及AI智慧工廠，而展望未來發展，廣達則看好，整體伺服器需求持續攀升，集團成長關鍵為AI伺服器增溫所推動的強勁趨勢，而目前廣達除了在桃園廠區設有製造研發中心，未來也將在全球各地持續啟動擴產計畫。

至於緯創今日上午在新竹總部大樓建地辦理上樑儀式時透露，內部預估今年第3季完工將可正式營運，並透露，該廠未來營運內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。

緯創新竹總部。記者吳康瑋／攝影

英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影 英業達桃科廠。記者吳康瑋／攝影