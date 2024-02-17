AI醫材快篩病患存隱憂 宏碁創辦人施振榮：產業5年內將現轉折

AI發展受到矚目，挑戰也一一浮現。宏碁創辦人施振榮表示，AI應用若照速度直線發展，消耗的電力將讓地球吃不消，未來需有大突破並出現轉折，同時，宏碁智醫董事長連加恩透露預防醫學應用上，AI太厲害，一次篩出很多病患，醫療機構能否吸收也將是下一個問題。

全球投資圈瘋AI，但AI應用的侷限性也正在浮上台面。施振榮15日表示，AI是大趨勢，背後要有有價值的應用去支持，但現在尤其是股市有過度的期望，不過他表示，AI不會如2000年網路泡沫化（過度期望跟過度投資），但在3~5年內將有轉折，不會如現在發展等比直線成長。

施振榮表示，媒體報導OpenAI執行長奧特曼計畫籌資5~7兆美元揪台積電等半導體界人士合作重塑AI產業，打算自己開發IC，這是因為照現在的發展，AI會耗用很多算力，用電量是讓地球吃不消的，因此必須要有所突破，也預期這個新的突破性會轉折到下一個能夠長期發展的模式。

若奧特曼的人工智慧計畫使用原來的半導體成長曲線，施振榮認為依照電力的消耗量是不可能持續，所以一定要有新的架構，有新的結構性改變，邊緣運算就是一種新的以硬體去解決軟體專用裝置瓶頸的方案，讓速度跟電力損耗都節省許多。

施振榮解釋，他雖不懂技術細節，但AI應用發展對電力的消耗直線上升將帶來危險，因此要長期發展，3～5年內勢必會出現轉折，而AI如何跟硬體結合是一大挑戰，其次其AI系統結構性也要有新的思維，而台灣可以在其中做最大的貢獻。

AI判讀撈出一堆病患，醫療量能跟得上嗎？

AI在醫療貢獻上帶來價值，也帶來新挑戰，連加恩15日首度以宏碁智醫董事長身份前往施振榮家拜年，他接受媒體訪問表示，AI醫療判讀有很大的需求跟潛力，近期宏碁智醫剛拿到胸部X判讀骨質疏鬆的TFDA，為此他跟同仁也跑了30家醫院推廣，獲得20家醫院表達採用意願。

但AI醫材太厲害也帶來新挑戰。連加恩表示，病人咳嗽三天到醫院照X光，AI醫材可以從X光片偵測有沒有骨質疏鬆風險，比病人真正發生骨折要換關節才發現骨鬆相比時間大為超前，已做到預防醫學境界，但反而遇到下一個問題：用AI篩選太多社區病人，醫療體系說不定吸收不了。

連加恩表示，因為篩出這些患者後要治療，要運動指導、吃鈣片、維他命D或建議曬太陽，甚至做重訓指導或打骨質增生針，醫院量能吸收得了嗎？

其次，現在AI醫材公司多是一個病開發一款軟體，再一張一張醫材證照去申請，最常被挑戰就是AI醫材一次只有處理一個病，很破碎分散式，這也是常被外界挑戰之處，未來則期望AI能一次提供一組服務，類似一個套餐，不只是回答有沒有病，而是發展出一個類似聊天機器人的虛擬個管師，提供患者完整的方案，如骨鬆患者的飲食建議或復健器材使用紀錄追蹤等，輔助社區醫院量能以服務患者。

連加恩表示，他盤點台灣目前有這樣AI判讀證照的公司約22家，大家處境相似，未來將積極跟同業合作，打造一套生成式AI系統，比如在Line上建立虛擬個管師，患者吃飯時對餐點拍個照，個管師就能回答患者該餐營養成分是否有益，甚至推薦高齡者該使用的健身器材，並追蹤成效。