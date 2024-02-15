仁寶參展MWC 布局B5G衛星通訊解決方案及ESG能源管理系統

仁寶（2324）今（15）日宣布將參與MWC 2024巴塞隆納移動通訊展，展出最新衛星通訊及綠色科技解決方案，包括5G通訊設備、衛星物聯網解決方案及ESG能源管理系統等三大亮點。

仁寶將於展區攜手合作夥伴，共同展示通訊科技與永續發展的完整解決方案，包括5G小基站和5G模組、5G終端設備、NTN衛星物聯網解決方案、ESG碳管理、能源及充電管理等SaaS服務，為全球用戶提供更智慧、高效的無線通信體驗。

仁寶的衛星使用者終端裝置不僅符合3GPP無線通訊標準Release 17與ITU LPWAN，更整合先進的MT6825 NTN晶片與LoRaWAN通訊技術，能結合物聯網廣域通訊技術優勢，同時透過雙向通訊功能，讓衛星物聯網解決方案能夠鏈結衛星訊號與終端傳感器資料，提供無縫衛星通訊體驗。

仁寶指出，企業可利用衛星通訊技術，實現物聯網裝置間的連線和溝通，同時透過NTN服務供應商將資料連結到5G專網。

同時，透過仁寶的ESG能源管理解決方案，企業能精準調節能源使用，降低成本和環境影響。

仁寶電腦智慧型裝置事業群副總梁志賢表示，這次參展不僅展示B5G科技，更是對永續發展和智能科技的全面支持，期待與全球業界分享在ESG和智能科技發展上的經驗和見解，攜手建構更智慧、更環保的未來。