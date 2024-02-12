科技大老開書單／黃崇仁 用「數學」擺脫偏見

具備物理和醫學背景，以及豐富的半導體產業經歷，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁總能在公開場合侃侃而談，從全球政經局勢到產業展望以及繪畫藝術等都是話題。他私下非常喜歡浸淫在書海中，分享在過年期間可以閱讀的書籍，包括《社會菁英必備的數學素養》、《思考的盲點》以及《能源賽局》等。

黃崇仁分享，《社會菁英必備的數學素養》主要內容是在面對現代資訊金融社會各式各樣數字轟炸，能運用數學思維和資訊統計工具，以簡馭繁，排除雜訊、擺脫偏見，從數據中獲得洞見。看完這本書後，會重新去思考，「數學和物理到底有什麼用？」對強化邏輯很有幫助。

《思考的盲點》主要帶領讀者探索心靈在無限發展的過程中，此書結合心理學與哲學的分析方法，用個案的方式，逐一列舉思考盲點的形態，並追溯其背後的根源。

《能源賽局》說明未來整個能源方向該往哪裡走，黃崇仁強調，能源是全世界非常重要的議題，尤其對半導體公司來說，能源尤其重要，以風力發電成本較高，核能發電較低，在核電的技術進步下，要好好重新思考這些問題。