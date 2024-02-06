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安太歲不用人擠人 台灣大提供全台10大廟宇線上點燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣大（3045）集結大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、西螺福興宮等全台10大廟宇，推出線上祈福點燈平台。圖／台灣大哥大提供
台灣大（3045）集結大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、西螺福興宮等全台10大廟宇，推出線上祈福點燈平台。圖／台灣大哥大提供

每逢農曆春節，各大廟宇湧現大批人潮，為全家大小點燈祈福，台灣大（3045）集結大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、西螺福興宮等全台10大廟宇，推出線上祈福點燈平台，台灣大用戶可透過此平台，點光明燈、安太歲，祈求新的一年平安順遂，不僅避開人潮和等待時間，還可減少碳足跡。

台灣大2024龍年線上祈福點燈平台今年1月1日上線，在大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮等人氣廟宇加持下，上線至今下單量超過千件，點燈量更較去年成長近50%。其中又以「光明燈」、「安太歲」及「財神燈」最受歡迎；隨著國人對寵物的熱愛，有關毛小孩的「寵物平安燈」在訂單量也有顯著的成長。

台灣大除提供線上點燈服務外，同時彈性調整春節連假各門市營業時間，台灣大確保讓用戶享受春節闔家團圓的美好時光，春節期間將暫停帳單催繳，讓用戶有更充裕的繳費時間。除了myfone門市外，台灣大亦提供用戶其他多元繳費管道，包括台灣大客服APP、公司官網、手機直撥579，或到超商出示手機上「超商繳款條碼」進行繳款。

響應環保，台灣大鼓勵用戶使用無紙化帳單，2023年使用e帳單用戶之比例，已達9成，年省約2.07億張A4紙張。

台灣大 春節

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