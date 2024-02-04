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劉揚偉：鴻海今年拿到幾個新案子 AI展望非常看好
鴻海（2317）今（4）日舉行嘉年華活動，針對鴻海今年展望？董事長劉揚偉表示，可能會比去年好一些些，尤其人工智慧（AI）伺服器當然會不錯，其他方面，屬於消費性的產品都會受到國際情勢影響，政治情勢影響到國際經濟，經濟影響到商業狀況，整體來講，有一個（部門）不錯，好幾個（其他部門）受到市場影響，加起來，會比去年微幅高一些。
針對AI伺服器展望？他說，我們相當好，前幾天看到一些公司，他們也很好，我是有點納悶，不清楚，到底是怎麼回事，如果整個市場很好，大家都那麼好，可是市場會好到那麼好嗎。畢竟，產能有限，這是我不理解的地方，對我們來講，在伺服器方面，我們感受不錯，確實有幾個新的案子，都有拿到。
至於產能有限，是晶片產能有限嗎？他說，是晶片產能有限，而且產能真正要開出來，還需要時間，至於AI晶片產能下半年會舒緩嗎？他說，舒緩一點還抵不上需求，真正要紓緩是要新廠，新廠的產能要開出來才行。
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