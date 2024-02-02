ROG、三菱重工空調打造全台首間競COOL網咖體驗館

華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」繼去年在六都電競爭霸戰合作推出「尬電！潮涼．爽」空調電競體驗屋以來，今宣布與三菱重工空調再度強強聯手，打造全台首間「競COOL網咖體驗館(艾秀eSports網路電競館興大店)」，全館均採用三菱重工空調RAC/PAC系列適配機款，要讓玩家在一面感受華碩與ROG全系列頂級重裝之際，輕鬆坐擁最舒適、恆溫的遊戲空間，全方位提升戰鬥潛能，完勝勁敵。

ROG與三菱重工空調同為業界領導品牌，對於用戶需求、創新研發實力與卓越的產品品質皆高度重視，本次合作除為消費者帶來前所未有的嶄新體驗，亦充分展現雙方積極推動未來科技的毅力與決心；日後ROG也將持續透過各種精彩跨界，讓更多人有機會能夠近距離接觸旗下全系列精銳戰備，領略潮流電競的震撼魅力。

ROG玩家共和國指出，全新「競COOL網咖體驗館」擁有7間單人沙發包廂、6間單人臥式包廂、4間雙人臥式包廂與1間三人臥式包廂，不僅環境優雅整潔，具備絕佳隱密性，加上三菱重工空調精準的溫控技術，維持最佳空間溫度，遊戲玩累了直接躺下休息養精蓄銳，隨時準備再戰。即日起凡於任一包廂開台8小時以上，就送泡麵一碗(數量有限，贈完為止)，歡迎玩家踴躍前往親身體驗。

此外，為歡慶首間「競COOL網咖體驗館」盛大落成，以及迎接龍年到來，ROG電競聯盟也同步推出「龍time no see紅包雨」活動，玩家只要到全台聯盟旗下網咖開台，拍照上傳活動頁面，並於ROG / 三菱重工空調Facebook官方粉絲團和ROG Instagram按讚、追蹤，即可進行線上抽紅包，就有機會將ROG及三菱重工空調嚴選的精美好禮帶回家，同時成功邀請好友參與還能加碼再抽乙次，提高中獎機率。