快訊

邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

ROG、三菱重工空調打造全台首間競COOL網咖體驗館

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
ROG玩家共和國今宣布與三菱重工空調強強聯手，打造全台首間「競COOL網咖體驗館(艾秀eSports網路電競館興大店)」。圖／華碩提供
ROG玩家共和國今宣布與三菱重工空調強強聯手，打造全台首間「競COOL網咖體驗館(艾秀eSports網路電競館興大店)」。圖／華碩提供

華碩旗下電競品牌「ROG玩家共和國」繼去年在六都電競爭霸戰合作推出「尬電！潮涼．爽」空調電競體驗屋以來，今宣布與三菱重工空調再度強強聯手，打造全台首間「競COOL網咖體驗館(艾秀eSports網路電競館興大店)」，全館均採用三菱重工空調RAC/PAC系列適配機款，要讓玩家在一面感受華碩與ROG全系列頂級重裝之際，輕鬆坐擁最舒適、恆溫的遊戲空間，全方位提升戰鬥潛能，完勝勁敵。

ROG與三菱重工空調同為業界領導品牌，對於用戶需求、創新研發實力與卓越的產品品質皆高度重視，本次合作除為消費者帶來前所未有的嶄新體驗，亦充分展現雙方積極推動未來科技的毅力與決心；日後ROG也將持續透過各種精彩跨界，讓更多人有機會能夠近距離接觸旗下全系列精銳戰備，領略潮流電競的震撼魅力。

ROG玩家共和國指出，全新「競COOL網咖體驗館」擁有7間單人沙發包廂、6間單人臥式包廂、4間雙人臥式包廂與1間三人臥式包廂，不僅環境優雅整潔，具備絕佳隱密性，加上三菱重工空調精準的溫控技術，維持最佳空間溫度，遊戲玩累了直接躺下休息養精蓄銳，隨時準備再戰。即日起凡於任一包廂開台8小時以上，就送泡麵一碗(數量有限，贈完為止)，歡迎玩家踴躍前往親身體驗。

此外，為歡慶首間「競COOL網咖體驗館」盛大落成，以及迎接龍年到來，ROG電競聯盟也同步推出「龍time no see紅包雨」活動，玩家只要到全台聯盟旗下網咖開台，拍照上傳活動頁面，並於ROG / 三菱重工空調Facebook官方粉絲團和ROG Instagram按讚、追蹤，即可進行線上抽紅包，就有機會將ROG及三菱重工空調嚴選的精美好禮帶回家，同時成功邀請好友參與還能加碼再抽乙次，提高中獎機率。

ROG 三菱 電競

延伸閱讀

香港因名稱爭議 退出電競版足球亞洲盃

電競／DeNA發行全新MOBA手遊 計劃辦電競賽事

全國電子春節狂送購物金再抽龍年金條 空調早販最高回饋2.2萬

影／傳援心法 統神：打電競團隊精神與溝通很重要不是靠凶狠

相關新聞

緯創年度尾牙來了！ 天后張惠妹登台、45分鐘唱滿滿

代工大廠緯創（3231）旺年會今（2）日登場，作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，團隊也特地請到「金曲天后張惠妹」來助陣，董...

緯創董座林憲銘：2024總經不看好 全年發展主軸仍在 AI

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，董事長林憲銘今（2）日受訪時坦言，回顧2023年一開...

蘋果財報未明說的2件事 庫克賣關子的AI應用 今年看得到嗎？

蘋果在台北時間2日凌晨公布財報，優於預期的營收與獲利光環，卻因大中華區表現不佳、年減近13%而失色不少。這也解釋了為何去年第4季iPhone明明穩居中國大陸手機市場龍頭地位，卻罕見的在今年初推出迎新春限時優惠，展開大降價。

緯創退蘋鏈、轉攻維修服務 董座林憲銘重申：不放棄印度市場

代工大廠緯創（3231）旺年會今（2）日登場，面對去年底將旗下印度廠區的蘋果手機組裝產線售出給塔塔集團，董事長林憲銘今日...

緯創林憲銘：去年的「完美風暴」會延續至今年

代工大廠緯創董事長林憲銘今日指出，AI仍是今年科技發展主軸，包括硬體、軟體、服務、生態體系，都能為台灣產業帶來機會，他預...

2024更險峻？緯創董座林憲銘證實：腳步一慢就慘了

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，董事長林憲銘今（2）日致詞時透露，今 (2024) 年是比去 (2023) 年還要更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。