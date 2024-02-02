文曄公布2050年達到淨零碳排的規畫及路徑

文曄（3036）今（2）日表示，上月31日董事會通過淨零承諾與路徑規畫，訂下明確目標，自2024年開始，每年減少3~5%的溫室氣體排放，2035年前將溫室氣體範疇一及範疇二降低為2022年的50%，承諾致力於通過減少溫室氣體（GHG） 排放和支持潔淨科技產業之提升，逐年檢視調整，實現2050年淨零排放的目標。

文曄是為專業電子元件通路商，為電子元件上下游間的橋樑角色。文曄自2012年起汰換辦公室所使用的燈具，以推動能源減碳方案，2014年導入EWM(Extended Warehouse Management)與New Label系統，透過無紙化倉庫物流作業系統，每年節省用紙約20多萬張，減碳效果明顯。另外，文曄在包材回收利用上，透過優化訂單管理，有效回收原廠進貨紙箱，2022年已從2015年的48%提升至73%，同時，近8年更搭配總計超過800萬個回收箱使用，有效減少新包材之採購。

為達成每年減少3~5％的溫室氣體排放短中長期目標，文曄制定一系列具體策略及行動計劃，包括提高營運設施的能源效率、投資再生能源和儲能技術，以及鼓勵外包運輸車隊採用電動卡車等。2023年在上海辦公室優先設置太陽能發電裝置，提升再生能源使用率。並透過優先選擇對環境和人類健康影響較小的環保標章、節能標章等產品，積極實現綠色採購。文曄的2022年綠色採購金額達新台幣1566萬元，較前一年成長5%。

除了每年減少3~5％的溫室氣體排放，將溫室氣體範疇一和範疇二的排放在2035年前降低50％，文曄還與客戶及其他利害關係人合作，開發創新解決方案來減少溫室氣體範疇三排放，以便掌握整個產品生命周期的碳足跡管理。

文曄永續長孫萬力表示，文曄積極引進第三代半導體、高速運算處理器、新世代記憶體、物聯網微處理器等，這些元件主要使用於綠色能源、電動車、工業自動化等節能減碳產品及設施。文曄整合優質供應商的產品，將每個供應商的強項，例如處理器、電源晶片等整合為解決方案，並且提供及時的技術服務，協助客戶將這些節能環保的方案應用於終端產品。