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汎銓手握客戶2奈米製程大單 今年業績再上衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體檢測廠汎銓科技（6830）在晶圓廠向先進製程推進到2奈米後，將可望讓訂單動能更上一層樓。法人預期，汎銓目前已經掌握客戶訂單2奈米製程的材料分析（MA）大單，預期今年業績有望繳出年成長雙位數的成長動能，營運再攻新高可期。

在台積電（2330）、三星及英特爾等晶圓製造大廠往先進製程推進效益下，預期最快將可望在明年從現在的3奈米製程向前進軍到2奈米世代，屆時不論人工智慧（AI）、高效運算（HPC）等客戶都將可望大舉採用2奈米製程，且需求量將可望更勝目前的3奈米製程。

據了解，汎銓為了鎖定後續逐步復甦的半導體回溫商機，日前啟用的竹北營運二廠，加上中國南京及日本東京實驗室都將陸續啟用，預期公司全年產能將可望年成長三成，法人看好，產能增加幅度有機會同步反映到汎銓營收成長幅度上。

法人指出，汎銓目前已經手握晶圓代工大廠的2奈米製程材料分析訂單，且可望在今年就開始展現業績效益，加上AI、HPC需求持續旺盛，汎銓今年業績將有機會再度衝上歷史新高。

半導體 奈米 晶圓廠

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