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Google AI聊天機器人升級 把腦中想法化為圖像

中央社／ 台北2日電

Google宣布針對人工智慧（AI）聊天機器人Bard推出升級更新，讓更多語言與地區開始支援在大型語言模型Gemini Pro上運行，包含繁體中文版本；並推出全新圖像生成功能，只要提供一段敘述就能把腦中想法化為現實，目前僅支援英文。

Bard產品負責人克拉齊克（Jack Krawczyk）1日晚間在官方部落格發文說，去年12月英文版Bard開始運行Gemini Pro模型，提升Bard在理解、邏輯推理、歸納總結和程式設計的能力。即日起Bard將擴大支援運行Gemini Pro模型版本至超過40種語言與230個國家和地區，包含繁體中文版本，讓更多使用者能夠和至今速度最快、效能最好的Bard共同協作。

克拉齊克說，Google知道在與Bard協作時，使用者會想要擁有驗證Bard回覆的功能需求，目前已經有超過數百萬的英文版本使用者體驗過回覆查核功能，現在這項功能將進一步擴大支援超過40種語言。

當使用者在Bard回應下方欄位點擊「G」圖示後，Bard就會協助評估在網路上是否能找到相關資訊，來驗證回覆中的陳述內容。如果回覆的內容有找到相關資訊參考驗證，使用者只需要點擊具有醒目提示的字詞或語句，就可以進一步看到在Google搜尋結果中持相同或相反意見的有關資訊。

此外，即日起使用者可以在Bard支援的全球多數地區，率先使用英文進行圖像生成，無需額外付費。只需要給Bard一段描述，例如「創造一張狗在衝浪板上衝浪的圖片」，Bard就會生成客製化且種類多元的圖片，幫助用戶將腦中的創意化為現實。

克拉齊克強調，圖像生成功能以負責任的方式進行開發設計，例如為了確保Bard生成的圖像，可以和原創藝術家的作品有明顯區別，Bard會使用SynthID工具，在生成圖像的像素中，嵌入數位可識別的浮水印來協助區別。同時也透過篩選與過濾技術，來避免針對特定或知名人物的圖片生成。

Bard Google

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