蘋果展望雖見陰霾 但法人預期台積電、大立光等受惠

蘋果公布最新一季報，雖表現優於預期，營收1,196億美元，每股稅後純益（EPS）為2.18美元，但中國市場銷售疲軟，表現遠不及預期，導致盤後股價一度挫跌逾2%；不過，台新投顧認為，以蘋果的財報內容來看，仍維持台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈的買進評等。

台新投顧指出，蘋果在今（2）日早上6:00舉行最新一季度法說會，其中，上季營收為1,196億美元，年增2.1%，優於市場預期，成長主要來自iPhone熱銷以及服務事業銷售。各業務銷售額年成長幅度分別為iPhone成長6%，Mac成長0.6%，iPad減少25.3%，穿戴式、家用設備及配件產品減少11.3%，毛利率成長為45.9%，主要是硬體毛利率上升，且高毛利的服務收入占比上升，EPS為2.18美元，年增16% YoY，優於市場預期，創下歷史新高。

以地區來看，歐美地區需求仍佳，美國地區銷售額504.3億美元，年增2.3%，區域比重42.2%；歐洲地區銷售額304億美元，年成長9.8%，區域比重25.4% ；中國地區受競爭加劇影響，需求疲弱，年減12.9%。

股利政策方面，公司宣布配發每股0.24美元的現金股利，較前一季持平，預計於2月15日支付給截至今年2月12日在冊的股東。

展望本季度，蘋果雖未提供營收具體數字，但在排除匯率逆風因素影響2%、中國庫存回補貢獻近50億美元，單季總營收及iPhone營收將與去年同期相當，毛利率將介於46.0%-47.0% ，營業費用將介於143-145億美元，稅率16%。

台新投顧表示，蘋果財報顯示iPhone銷售額年增6.0%，主要是iPhone 15 Pro系列供貨比重較上一代提升，且iPhone 15 Pro Max漲價，銷售狀況符合預期。

預估去年、今年全球iPhone出貨量為2.17億、2.15億支，年減1.8%、年減1.4%，其中預估今年上半年將年減3.6%，主要是全球仍受到通膨和總經環境不佳影響，消費力道疲軟，訂單能見度較短。而且華為重返市場，中國地區面臨市占率競爭。加上三星具生成式AI的S24系列新機功能令人驚豔，頗受用戶好評，不利於出貨動能，目前亦有蘋果針對供應鏈進行砍單消息。

但持續看好iPhone 15、16規格升級的供應商，包括台積電、大立光、晶技（3042）等供應鏈。