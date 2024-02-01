光環奪Google矽光代工大單 今年目標轉虧為盈

Google強攻800G以上超高速資料中心，相關矽光代工訂單由光環（3234）操刀，助攻Google拓展資料中心能量，雙方後續合作有望再延伸至更高速的下一代1.6T矽光子產品，助攻光環營運。

據悉，光環先前已透過200G及400G等高速可插拔式光收發模組等產品，切入Google資料中心供應鏈，如今也以更高速的800G產品，順利搶食Google矽光商機。

法人指出，隨著AI及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G加快進入市場，光環是透過與磊晶大廠聯亞（3081）合作，協助聯亞代工生產矽光產品，搶攻Google資料中心的800G、甚至更高速的下一代1.6T矽光子商機。

光環不回應客戶訂單訊息，僅表示聯亞是很重要的供應商及合作夥伴。據了解，光環主要以代工角色切入矽光領域，協助客戶進行後端切割與量測。

業界人士表示，資料傳輸愈大，網路及資料傳輸的能耗也愈重要，過去以銅線為媒介的傳統可插拔式光收發模組，逐漸達到頻寬距離限制，未來隨著傳輸速率提升，達到更高速的1.6T極限後，以矽光子為媒介的CPO（共同封裝光學元件）將取而代之。

英特爾被譽為「矽光先行者」，已開發矽光子超過30年，從400G開始就推矽光子技術，並與聯亞合作多年。聯亞在長年練兵下，也習得一身好功夫，因此獲得Google青睞，並找來光環協助代工。

聯亞看好，今年美系雲端服務供應商（CSP）客戶需求將持續增加，800G出貨暢旺，本季矽光產品營收可望季增15%。而光環身為主力代工廠，本季相關營收也將同步升溫。

光環去年代工營收占比約3%至5%，光環看好，今年下半年在矽光需求放量下，代工營收占比有望突破10%。而感測器業務方面，與手機銷售息息相關，預估隨著今年市況回溫，業績也將大幅成長。

光環去年受到消費性產品需求不佳拖累，營運持續虧損。不過，從目前客戶釋出的訊息來看，光環對今年整體營運正向看待，目標轉虧為盈，重返獲利成長軌道。