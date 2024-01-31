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WiFi 6E時代來臨 NCC修正形式認證規範

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日審議通過「低功率射頻器材技術規範」第五點修正草案，正式生效；之所以修改低功率射頻器材技術規範，主要是因應WiFi 6E時代來臨，未來，相關設備要進入台灣市場，必須要符合相關法規，也因此，NCC將國際目前最常使用的WiFi 6E頻段加入，也將測試項目、合格標準規定寫清楚，供驗證機關使用。

NCC說明，數位部去年8月25日公告修正「中華民國無線電頻率分配表」，比照歐盟標準開放5.945-6.425GHz供低功率射頻器材免執照使用，查該頻段係用於Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7通訊技術，NCC為利我國民眾可於第一時間使用到最新電信技術相關設備，業於去年9月22日起接受設備廠商可檢附歐盟「ETSI EN 303 687之測試報告(2023-06版本)」向該會申請審驗。

截至113年1月30日止，NCC已核發76件型式認證證明，其中包含無線分享器21件、手機18件、非隨插即用模組17件、筆記型電腦或平板電腦共11件及其他類別設備（如無線網卡、VR眼鏡等）9件，滿足民眾使用Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7需求。

NCC指出，於「低功率射頻器材技術規範」增訂5.945-6.425GHz相關適用範圍、測試項目及合格標準等規定後，各設備廠商可檢附符合前揭技術規範檢驗報告，向NCC認可的驗證機構申請審驗，預期可大幅增加具前揭頻段的相關設備審驗合格數量，以滿足我國民眾及產業所需。

NCC Wi-Fi

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