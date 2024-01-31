文曄去年Q4每股純益1.18元 今年全年獲利看升

IC通路大廠文曄（3036）今（31）日舉行線上法人說明會，公布去年第4季每股純益1.18元，低於前一季的1.44元，因產品組合低毛利率產品增拉低毛利率表現；全年每股純益4.24元，在半導體產業進入庫存調整周期，表現仍持穩。文曄提出首季財測目標，預估本季營收中數約1700億元，約季減10%。

文曄本季以1美元兌換台幣31.1元為匯率基礎，預估營收介於1650億元到1750億元，雖因季節性因素呈現季減，但隨各區域布局仍呈現成長，預估年增42%；毛利率介於2.8%到3%；公司會嚴控費用，營業利益率 將介於1.45到1.65%。

文曄董事長鄭文宗表示，半導體產業度過2023年市場需求下滑與庫存調整後，國際專業研調機構Gartner預期2024年半導體市場將恢復成長，並且預估2023年至2027年複合成長率達9.4%，公司樂觀看待今年各區域營收都會成長，首季營收呈現下滑，主因是季節性淡季。

不過，在各產品應用部分，首季車用半導體元件預估與去年第4季持平 ，但預估年增可逾三成，通訊雖會呈現個位數跌幅，年增也可逾三成，AI伺服器季增二成、年增將逾二倍，顯見AI晶片需求仍處於供不應求局面。

至於消費性電子部分，預估季比持平，但將呈現年增， 估約二成；個人電腦估季減14%、但將會呈現年增；手機估季減逾三成，年減一成。

法人關注未來合併加拿大通路商Future公司後的運作，鄭文宗再次重申未來兩家公司將維持雙營運總部模式，各自獨立運作，且雙方持續 精進產品組合，為上下游客戶提供更完整服務；兩家公司企業文化相近，溝通申暢，合併後不僅營收向上，毛利率也會穩定成長。