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聯發科蔡力行：對今年、明年公司前景都相當有信心
聯發科（2454）今（30）日舉行新竹高鐵辦公大樓動土典禮，針對未來公司發展前景，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，對於今年跟明年都相當有信心，預期今年第4季天璣9400推出後將會是新一波高峰。
聯發科今日舉行新竹高鐵站辦公大樓動土典禮，聯發科指出，新竹高鐵辦公大樓將會打造地上12層、地下5層的新大樓，未來新大樓將可望提供更寬敞的空間，替台灣科技業發展注入新成長動能，預期將可望在2027年完工，該大樓採用黃金級綠建築標章規格打造。
蔡力行在會後受訪時指出，天璣9300在員工同仁優秀的表現下，晶片效能讓客戶相當滿意，對於今年跟明年的公司前景都相當有信心，且天璣9400在今年第4季問世後將可望再創下新一波高峰。
聯發科預計將在明（31）日舉行法說會，屆時去年全年財報將會出爐，同時蔡力行將可望針對今年全年營運及市場釋出概略展望，以及第1季財測將會同步公告。法人對於聯發科今年業績成長動能抱持信心，預期將可望相較去年明顯回溫。
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