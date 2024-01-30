快訊

促挺烏不能斷 北約秘書長：今日烏克蘭 明日可能是台灣

日本名校迷思鬆動？ 研究發現孩子易陷「深海魚」困境

年終領6個月被罵貪心！長榮航空機師曝「入帳金額」嘆：笑不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科蔡力行：對今年、明年公司前景都相當有信心

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
經濟部長王美花（左起）、聯發科執行長蔡力行、聯發科董事長蔡明介、行政院副院長鄭文燦、交通部次長胡湘麟上午一起出席「聯發科新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮」。記者蘇健忠／攝影
經濟部長王美花（左起）、聯發科執行長蔡力行、聯發科董事長蔡明介、行政院副院長鄭文燦、交通部次長胡湘麟上午一起出席「聯發科新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮」。記者蘇健忠／攝影

聯發科（2454）今（30）日舉行新竹高鐵辦公大樓動土典禮，針對未來公司發展前景，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，對於今年跟明年都相當有信心，預期今年第4季天璣9400推出後將會是新一波高峰。

聯發科今日舉行新竹高鐵站辦公大樓動土典禮，聯發科指出，新竹高鐵辦公大樓將會打造地上12層、地下5層的新大樓，未來新大樓將可望提供更寬敞的空間，替台灣科技業發展注入新成長動能，預期將可望在2027年完工，該大樓採用黃金級綠建築標章規格打造。

蔡力行在會後受訪時指出，天璣9300在員工同仁優秀的表現下，晶片效能讓客戶相當滿意，對於今年跟明年的公司前景都相當有信心，且天璣9400在今年第4季問世後將可望再創下新一波高峰。

聯發科預計將在明（31）日舉行法說會，屆時去年全年財報將會出爐，同時蔡力行將可望針對今年全年營運及市場釋出概略展望，以及第1季財測將會同步公告。法人對於聯發科今年業績成長動能抱持信心，預期將可望相較去年明顯回溫。

聯發科 蔡力行 高鐵 新竹

延伸閱讀

蔡明介：盼政府能對台灣IC設計產業有更好的政策支持

聯發科董座蔡明介：台灣前五大IC設計 有能力投入更前瞻研發

00940、00939、00934、00929…四檔月配息都有聯發科！ 她一圖看前十大成分股

《晶片戰爭》作者示警 陸製晶片將供過於求

相關新聞

是否出席台積日本熊本廠開幕 經長王美花：由台積電宣布

經濟部長王美花今（30）日出席聯發科新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮受訪時表示，聯發科擴大台灣投資，擴大台灣研發能量及培育研...

聯發科董座蔡明介：台灣前五大IC設計 有能力投入更前瞻研發

IC設計龍頭廠聯發科（2454）斥資90億元的竹北高鐵站前辦公大樓今天動土，聯發科董事長蔡明介表示，這是聯發科對推動台灣...

英業達生產基地移轉、明年第2季完成 「這6國」成落腳地

英業達（2356）為避免美中貿易戰波及生產，不僅逐步降低大陸產能，更在全球各市場設廠、擴產，除了台灣桃園廠以外，包括在越...

聯發科蔡力行：對今年、明年公司前景都相當有信心

聯發科（2454）今（30）日舉行新竹高鐵辦公大樓動土典禮，針對未來公司發展前景，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，對於...

蔡明介：盼政府能對台灣IC設計產業有更好的政策支持

聯發科董事長蔡明介、聯發科執行長蔡力行、行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、交通部次長胡湘麟等人上午一起出席「聯發科新竹...

聯發科新竹高鐵辦公大樓動土 蔡明介：展現未來信心

聯發科（2454）今（30）日舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，未來將可望容納3,000名員工，預計2027年將會落成。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。