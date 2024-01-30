聯發科董座蔡明介：台灣前五大IC設計 有能力投入更前瞻研發

IC設計龍頭廠聯發科（2454）斥資90億元的竹北高鐵站前辦公大樓今天動土，聯發科董事長蔡明介表示，這是聯發科對推動台灣IC設計產業成長堅定的承諾，他並強調，行政院國科會已注意獎勵台灣IC設計發展，提出晶創計畫，而台灣前五大IC設計業也有能力及資源，投入更前瞻性研發，將與政府的預算結合，妥善規畫。

行政院副院長鄭文燦和經濟部長王美花今天均出席動土典禮。蔡明介表示，聯發科對台灣IC設計產業有堅定的承諾，聯發科持續擴大在台投資，將可替產業帶來更多的成長力道。位於高鐵站前特定區的新辦公司大樓落成後，將成為區域重要地標，並培育更多優秀人才。聯發科將透過更多研發投入，將帶來更強的成長力道，為台灣科技產業注入更強的動力。期待台灣政府為最有成長潛力的IC設計產業繼續支持，讓IC設計扮演推動全球經濟發展的角色。

蔡明介表示，台灣IC設計產業能有現今的成績，是靠政府早期的積極投入，目前前五大IC設計公司占台灣IC設計總產值約40%，相信透過更多的研發投入，這五家公司也有能力及資源投入更前瞻性研發。

蔡明介說， 高鐵站前辦公大樓，預計2027年完工啟用，屆時可進駐超過3000人，為黃金級綠建築，並融入友善環境與設施，也會興建空中連結橋延伸到後面生物園區，展現聯發科對社區的關懷和承諾。

聯發科2022年以90億元，自交通部鐵道局取得高鐵新竹專二地上權70年開發案，將打造高鐵新竹站新地標。此站前特定區面積5252坪專二區，將建置地上12層地下5層的黃金建築。聯發科考量中長期業務發展和交通便利性，2022年取得開發經營權。除興建可容納3000人綜合辦公大樓，更開放地面層供大眾使用，創造綠色智慧城市新地標。

鄭文燦表示，全球十大IC設計廠商就有3家在台灣，聯發科有好的研發能力，力拼高階晶片技術，政府也祭出120億元晶創計畫，讓台灣IC設計廠商站穩全球腳步。

王美花表示，台灣擁有上中下游半導體供應鏈，是最獨特的供應鏈，半導體上游就達400億美元，其中，IC設計達200多家，聯發科是全球最有競爭力的廠商，樂見聯發科新竹新辦公大樓啟動，有望擴大台灣IC設計基地，隨著更多AI應用興起，台灣IC設計將有更完整的生態系。

王美花也說明，晶創計畫經費仍不足，政府會在三大方面提供資源和政策，IC設計業和製造業更匹配，面對美國禁令影響，中國大陸發展成熟製程，以及AI應用發展，經濟部將會讓半導體擴散到更多的產業。