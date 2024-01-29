台灣大哥大董事變動達三分之一 今年可望補選

作為傳統的半導體產業強國，日本在半導體產業發展中一直扮縯著重要角色，雖然20世紀80年代到達頂峰後一直處於緩慢退步的狀態，但在半導體材料、設備、零部件以及電子元器件等諸多領域，其技術創新能力和產品質量仍處於全球領先地位…

2024-01-29 14:09