快訊

成功高中期末考出包！一半題目與去年相同 校方緊急開會認疏失

台中捷運藍線審核過關 交通部：預計10年完工通車

才怒控電視台翻拍擅改原作 日本知名漫畫家失聯今陳屍水壩

台灣大哥大董事變動達三分之一 今年可望補選

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）29日公告法人董事及獨立董事辭任及董事變動達三分之一，福記投資公司代表人林清棠及獨立董事宋學仁辭任。

台灣大指出兩位董事任期至今年（113年）股東會當日，繼任人選待屆時公布，相關事項敬請參閱重訊內容。

台灣大2023年才剛全面改選董事，當時選任董事包含福記投資三席，代表人蔡明忠、蔡明興、蔡承儒，台固新創投資一席，代表人林之晨，獨立董事則有宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂。

2023年12月1日台灣大哥大正式合併台灣之星，台灣之星大股東頂新成為台灣大重要股東之一，合併當日，台灣大也公告福記投資改派法人代表，從原本的蔡承儒，換成台灣之星原董事長暨味全董事林清棠。

業界分析，今年台灣大股東常會可能進行董事及獨立董事補選，頂新可望用自家投資公司當選董事，正式進入台灣大董事會。

台灣大哥大 股東會

延伸閱讀

雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長補選 民進黨認定艱困選區

分手？ 台灣大：已與Disney+完成第二期續約

補選大戰／520上路前 賴清德先戰6場補選 蘇治芬：賴政府的硬仗、苦戰

補選大戰／台中第15區議員補選 民眾黨不排除「藍白合」

相關新聞

張忠謀也來了！黃仁勳穿皮衣現身台北街頭 廣達老董帶隊嚐愛店

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳近日再度訪台，被目擊現身在位於松山區的全預約熟客制私房料理餐廳「鄒記食舖」用餐；...

老牌IC設計揚智遭控技轉中資企業 經濟部啟動調查：違規可重罰

老牌IC設計公司揚智科技（3041）遭供應商控訴將WiFi 6晶片技轉具有中資股東背景子公司寰宇智芯，對此，經濟部今（2...

英特爾攜手聯電開發12奈米製程 開啟晶圓代工新競局

英特爾（Intel）與聯電（2303）日前共同宣布攜手開發12奈米製程，DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉觀察，由於...

設立研發中心！國產半導體設備、材料廠商湧向日本

作為傳統的半導體產業強國，日本在半導體產業發展中一直扮縯著重要角色，雖然20世紀80年代到達頂峰後一直處於緩慢退步的狀態，但在半導體材料、設備、零部件以及電子元器件等諸多領域，其技術創新能力和產品質量仍處於全球領先地位…

施振榮攜手美國雷鳥學院 為台灣培育國際化人才

中美兩大強國競爭激烈，在地緣政治下，台灣企業國際化也面臨許多新挑戰。宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，國際化是台灣企...

研調：紅海商船遭攻擊、日本地震使面板供需轉偏緊

研調機構群智諮詢今天表示，葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊商船引發物流問題、日本地震影響偏光片材料供應等突發事件，加速全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。