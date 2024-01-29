台灣大哥大董事變動達三分之一 今年可望補選
台灣大哥大（3045）29日公告法人董事及獨立董事辭任及董事變動達三分之一，福記投資公司代表人林清棠及獨立董事宋學仁辭任。
台灣大指出兩位董事任期至今年（113年）股東會當日，繼任人選待屆時公布，相關事項敬請參閱重訊內容。
台灣大2023年才剛全面改選董事，當時選任董事包含福記投資三席，代表人蔡明忠、蔡明興、蔡承儒，台固新創投資一席，代表人林之晨，獨立董事則有宋學仁、鐘嘉德、盧希鵬、陳東海、萬家樂。
2023年12月1日台灣大哥大正式合併台灣之星，台灣之星大股東頂新成為台灣大重要股東之一，合併當日，台灣大也公告福記投資改派法人代表，從原本的蔡承儒，換成台灣之星原董事長暨味全董事林清棠。
業界分析，今年台灣大股東常會可能進行董事及獨立董事補選，頂新可望用自家投資公司當選董事，正式進入台灣大董事會。
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