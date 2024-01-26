英業達尾牙「人人有獎」最低1萬元 龍寶寶一胎享6.6萬補助

英業達（2356）旺年會今（26）日正式登場，近年集團看準終端算力需求持續攀升的趨勢，憑藉推出全新嵌入式神經網路處理器IP進軍IC設計上游，正式帶領團隊由硬體製造跨入晶片設計，外界關注今年員工獎金加碼幅度是否超越往年，對此，英業達透露，今年除了維持「人人有獎」給予1萬元現金之外，今年2024年為龍年，員工只要生出一胎龍寶寶，每胎就會享有六萬六千元的加碼現金補助，羨煞旁人。

據悉，英業達今年藝人卡司，陣容包括阿Ken、瑪麗、韋禮安、徐佳瑩，而搖滾教父伍佰將以「神秘嘉賓」身分壓軸開唱，而今日集團旗下英華達、無敵（8201）、英研智能等集團子公司，全體都齊聚一堂，現場有超過6000名的員工共襄盛舉。對此，英業達透露，今年維持一人一萬元的現金加碼，光是發出的獎金就已超過6千萬，再加上今日現場加碼大獎，預計將發出超過一億元的現金紅包。

面對外界關心英業達今年年終將發幾個月、來年是否有加薪計畫，董事長葉力誠則透露，集團長年愛護旗下員工福祉，今年年終每個人應該都至少有2個月左右；他強調，英業達長年都會跟同行比較員工福祉，至於加薪方案，他也保證，2024年一定會有加薪，增加的幅度也會繼續增長。據悉，今日出席桌數已超過570桌，相當驚人。