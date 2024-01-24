工研院發表2035技術策略藍圖與永續報告書

率國內科研法人之先，工研院今（24）日發表「2035技術策略與藍圖」與發布首本「永續報告書」，在研發成果上，展現工研院開發自主科技，助產業提升競爭力等成果，包括打造碳化矽半導體關鍵材料產業自主化、首創國內人工韌帶等；為落實組織永續，同時發表「永續發展策略藍圖」，揭露工研院在科技研發、產業推動、社會公益、人才培育、友善職場、淨零永續環境等六大永續面向成果，及鏈結公協會並涵蓋產官學研各界的國際夥伴，積極促進國內外產業交流與科技發展，展現工研院推動產業永續發展的決心和承諾。

工研院院長劉文雄表示，在臺灣經濟成長過程中，工研院在不同的年代都扮演產業所需的關鍵角色，永續將會是未來臺灣政府、產業、社會、全民共同追求最重要的目標。工研院從事市場導向的研發，擘畫「2035 技術策略與藍圖」，以科技創新引領臺灣及產業邁向永續榮景。同時，為強化經營體質因應外在挑戰，工研院於2022 年成立「組織永續發展辦公室」，參考聯合國永續發展目標（SDGs），提出「永續發展策略藍圖」，從六大面向出發，將SDGs融入組織文化與研發工作中，並發表2022年「永續報告書」，之後將定期檢視組織永續發展的目標及成就，邁向組織永續。

科技研發是工研院的核心價值，「2035 技術策略與藍圖」聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」、「智慧化致能技術」等領域，目前已有多項研發成果，包括在「智慧生活」領域，開發「車載擴增實境互動智慧窗」，整合具備高亮度、高透明度的透明顯示器，成功導入南臺灣第一艘亞灣智慧渡輪，帶動智慧育樂與觀光商機；在「健康樂活」領域，研發「軟硬組織整合之編紡人工韌帶」技術，從上游到下游跨域整合生醫與紡織產業，可望將20元鞋帶升級為市價8萬元的人工韌帶；在「永續環境」領域，開發協助軟板產業回收揮發性有機化合物，實踐綠色產品生產理念；在「韌性社會」領域，打造碳化矽半導體關鍵材料產業自主化，持續深化半導體產業競爭力；在「智慧化致能技術」領域，整合國產與國際大廠5G基站，自主開發智慧節能網路，協助產業進軍國際市場。

2022年「永續報告書」方面，揭露六大永續經營成果。在「產業推動」部分，工研院鏈結多達521個公協會，累積超過154個國際夥伴，建構全球重點國家區域之科技合作平台。在「社會公益」的部分，工研院自2013年起陸續與慈濟基金會、世界展望會等組織合作，將淨水科技用於救災，目前已協助包括土耳其、波蘭、菲律賓、寮國、緬甸等受災地區，以及國內包括花蓮、臺東、蘭嶼、宜蘭等偏鄉居民。在「人才培育」部分，該年度已協助產業培育超過12,000人次。在「友善職場」部分，該年度榮獲Universum、LinkedIn等機構「最佳雇主」類相關獎項肯定。在「淨零永續環境」的部分，工研院成立「減碳基金」，該年度投入超過9,000萬元設置減碳設備及措施，並建置太陽能板、用水及廢水回收機制等，減少2,093.9公噸碳排，相當於5.4座大安森林公園年吸碳量，年度回收水量占總用水量達15.09%。