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Seagate新平台問世 硬碟單顆容量可望大增

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

大容量資料儲存解決方案廠Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）宣佈達成里程碑，帶領儲存產業邁入新紀元。Seagate推出Mozaic 3+硬碟平台，開創性地於該平台採用熱輔助磁記錄（Heat - Assisted Magnetic Recording；HAMR）技術。

此一平台的問世，意味Seagate率先達到單片碟片3TB+磁錄密度，且未來幾年的產品發展藍圖將實現單碟4TB+和 5TB+的磁錄密度。

Mozaic 3+平台主打Seagate 的Exos旗艦系列產品，該系列最新推出的硬碟單顆容量可達30TB以上，領先業界。Exos 30TB+產品將於本季向超大規模雲端客戶大量出貨。

Seagate在磁錄密度方面的創新，是透過增加碟片上可儲存的位元數來解決常見的產業痛點。Mozaic 3+讓客戶能在相同面積內儲存更多資料。以大型資料中心為例，將目前平均容量為16TB、採用傳統垂直磁性記錄（PMR）技術的硬碟升級為Exos 30TB Mozaic 3+技術硬碟，即可在相同面積內讓儲存容量翻倍。

此平台使用的材料元件與PMR硬碟大致相同，但其容量可大幅提升，可顯著降低資料中心的儲存購置與營運成本，每TB耗電量更可降低40％。此外，永續性是大型資料中心的首要任務，與傳統16TB PMR 硬碟相比，30TB Mozaic 3+硬碟可使每TB的實體碳排放量減少 55％，協助客戶實現永續發展目標。

Seagate的資料中心客戶對Mozaic 3+需求強勁，這些客戶預計將在本季內針對Mozaic 3+產品完成驗證並開始增購硬碟。其中，一家雲端服務領導業者正致力於將其Seagate硬碟升級為Mozaic 3+，此舉彰顯出客戶對此技術的信心。

Seagate執行長Dave Mosley表示，Seagate是世界上唯一一家有能力生產單碟3TB磁錄密度的硬碟廠商，未來還會達到5TB。AI的使用情境提升了原始資料的價值，越來越多企業竭盡所能的把所有資料都儲存起來。因應此趨勢所產生的大量資料，磁錄密度的重要性更勝以往。Mozaic 3+平台不僅採用HAMR技術，更結合了多項業界首創的創新技術來提升磁錄密度。

硬碟 雲端服務

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