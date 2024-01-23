威剛結算去年全年每股稅前盈餘6.59元

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）今日公布去年12月單月及全年自結獲利，去年12月單月每股稅前盈餘2.46億元，每股稅前盈餘0.83元，去年全年稅前盈餘19.52億元，每股稅前盈餘6.59元。

威剛表示，去年12月及全年獲利攀升，主要受惠NAND Flash與DRAM二大記憶體價格回升，2023年全年合併營收達337億元，僅年減3.9%，優於記憶體價格走勢表現。

威剛漲勢不斷，威剛看好今年一整年記憶體價格將持續正向發展，記憶體多頭市場才正要開始。

威剛董事長陳立白表示，目前上游的減產計畫不變，漲價態度強勢，不僅第4季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期，預計明年第1季也可望有相當的漲價空間。DRAM方面，由於上游大幅縮減及調整產能，轉至生產獲利較高的DDR5與HBM，今年上半年DDR4也將率先出現供不應求、價格漲幅後來居上的榮景。

展望記憶體市場需求，陳立白強調，若明年全球區域戰爭紛擾能獲得緩解，全球通膨壓力可望能跟進放緩，PC與智慧手機需求表現勢必優於今年，加上各項應用裝置的單機搭載記憶體容量持續增加，以及生成式AI應用增加、電動車滲透率升高，帶動更多的記憶體消耗量，明年DRAM與NAND Flash兩大記憶體的位元成長率將明顯恢復成長動能。